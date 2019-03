La Comunidad presume de orgulo LGTBI, 300.000 euros anuales en políticas a favor de la diversidad sexual y de género

La fiesta de ‘Los Palomos’ se ha convertido en todo un icono. Un referente que cada año reúne a miles de personas en defensa de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans.

Pero la región suma cada año cientos de acciones que desean visibilizar la diversidad sexual y de género no normativo. Extremadura destina más de 300.000 euros anuales en estas políticas públicas.

Así queda reflejado en el primer informe del Observatorio Extremeño contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género, que ha presentado esta semana la Junta en el Parlamento regional.

Los pasos por la igualdad avanzan firmes como demostró el pasado verano la primera manifestación del Orgullo LGTBI de Extremadura, que ocupó las plazas y calles de Mérida para visibilizar a las personas que aman libres.

Las políticas del Ejecutivo cuentan con la colaboración de las entidades del tercer sector para abrir puertas y romper silencios en centros educativos. Apuestan por garantizar espacios seguros en los que puedan mostrar su identidad y orientación no normativa sin miedo, en libertad.

Trabajan desde la cultura y centran su mirada en la atención de familias diversas y el mundo rural. Animan a los turistas LGTBI a elegir el destino Extremadura y redoblan esfuerzos para romper los muros desde las aulas, las bibliotecas y todas las administraciones.

Una reivindicación social

Silvia Tostado, de Fundación Triángulo, valora el conjunto de acciones que se desarrollan con la financiación de la administración, y que demuestran que los derechos de las personas LGTBI "son una política pública más".

Piensa que existe una demanda desde la calle que ha hecho avanzar hasta el momento actual. Parte de la base de que cuando todas estas personas estaban en el 'armario' no había una demanda de asesoramiento judicial o psicológico. No existía la necesidad de socializarse porque la comunidad LGTBI no copaba los espacios públicos como ahora sí lo hace.

Comenta por ejemplo que el área trans de Triángulo ha pasado de ser casi inexistente a ser uno de los grupos más numerosos, con personas que se han ‘empoderado’ y que reclaman sus derechos. Algo que también ha ocurrido en el caso del grupo de familias diversas.

La Ley LGTBI

En la presentación del informe la consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, señalaba que ni en la ley LGBTI, ni el desarrollo reglamentario posterior, se contemplan mecanismos de denuncias. De modo que empieza a ser necesario recopilar los casos de discriminación con el fin de prevenir a través del observatorio.

En este sentido Extremadura Entiende lamenta que sólo se han destinado 15.000 euros al desarrollo de la norma extremeña que se aprobó la pasada legislatura. Sisi Cáceres, portavoz del colectivo, reclama que se avance en la reglamentación de las sanciones, la adaptación de los currículos educativos y una atención sanitaria desde la perspectiva LGTBI.

Se trata de algo en lo que coincide Triángulo, que explica que el desarrollo de la ley implica que se ponga en marcha un protocolo para personas trans desde las administraciones o el plan LGTBI desde el sistema educativo.

Considera indispensable una mayor pedagogía y conocimiento del texto por parte de las administraciones y los trabajadores públicos que atienden a las personas diversas. A ello suman una formación adecuada para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, entre otras cuestiones.

Las acciones del Observatorio

Entre las acciones que recoge el Observatorio LGTBI se encuentra el Servicio Plural de Fundación Triángulo, que atiende a las víctimas de agresiones y las acompaña en todo momento. Les ofrece asesoramiento legal si fuera necesario, también en los casos en que decidan interponer algún tipo de denuncia.

Es un programa que busca reforzar y mejorar la autoestima en jóvenes LGTBI de la región, así como educar y formar en valores que permitan generar una sociedad basada en la convivencia, el respeto y la tolerancia, entre otras cuestiones.

Extremadura Entiende lidera otro proyecto para visibilizar la realidad de lesbianas, trans y bisexuales. Son acciones con las que desean informar y concienciar a la ciudadanía de las dificultadas que presentan aún hoy muchas mujeres LTB en nuestro país. El colectivo advierte que las mujeres lesbianas presentan una “doble, triple o, incluso, múltiple discriminación” motivada por su orientación sexual, identidad de género, etnia, color, religión o discapacidad.

Mientras que la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura también dispone de una oficina de asesoramiento de la vulneración de los derechos fundamentales y acompaña en todo el proceso jurídico y social a las víctimas de delitos de odio, a lo que suma diferentes jornadas y sesiones en las que se aborda el Bullying, entre otras cuestiones.

Educación y cultura

La Junta también ha puesto en marcha políticas públicas y protocolos contra el acoso escolar en la comunidad educativa. El mundo de la cultura y la educación ocupan un espacio fundamental en la defensa de los derechos LGTBI con charlas en bibliotecas y otros espacios públicos sobre transexualidad y la diversidad sexual.

Se suman más iniciativas, como el fomento de la llegada de lotes de libros relacionados con la diversidad afectivo-sexual para su lectura y el debate en los clubes de lectura. Actividades de teatro, cine, música y el resto de artes escénicas son otros de los campos desde donde se fomentan los derechos LGTBI. Destaca en este ámbito el Fancinegay.

Cartel del Orgullo LGTBI en Extremadura

Desde el mundo educativo la Junta desarrolla un convenio con la Universidad de Extremadura para la realización de la investigación ‘Abrir puertas, romper silencios. Diversidad y convivencia en los espacios educativos’, cuyas recomendaciones permitirán la elaboración de un plan integral sobre educación y diversidad LGTBI en Extremadura.

Se ha puesto en marcha una campaña por parte del Instituto de la Juventud y la Agencia Extremeña de Cooperación que insta a las diferentes administraciones a convertirse en "Espacios Seguros". Reparten carteles por toda clase de edificios públicos y administraciones en los que se rechaza la discriminación por cualquier motivo (raza y etnias, religiones, países de origen, identidad de género, orientación sexual, capacidades, lenguas o edades) en estos espacios.