Tiene que repetirse una prueba para 19 plazas de periodistas en Canal Extremadura

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado una resolución sobre los criterios de corrección utilizados en una prueba práctica para la consolidación de 19 plazas de informadores en Canal Extremadura y obliga a repetirla por al no haberse dado a conocer a los opositores previamente.

La sentencia estima parcialmente el recurso de suplicación presentado por dos opositores contra el fallo del Juzgado de lo Social de Badajoz de julio pasado y deja sin efecto los resultados de esta prueba práctica, realizada en 2017.

Así, ordena retroceder en este proceso de consolidación de empleo temporal a fijo y a repetir la prueba "con explicitación previa a los participantes de todos los criterios de corrección que se tengan por conveniente establecer y salvaguardando el principio del anonimato".

"El órgano de selección utilizó para la determinación de las notas de la prueba práctica unas penalizaciones con unas determinadas puntuaciones negativas para concretos aspectos técnicos que fueron establecidos con posterioridad a la realización de dicha prueba y, por tanto, no fueron puestos en conocimiento previo de los aspirantes", señala la sentencia del TSJEx, contra la que cabe recurso de casación ante el Supremo.

A juicio de la Sala Social, "no ha de accederse en su totalidad al suplico solicitado en relación al nombramiento de un nuevo Tribunal de Selección, ya que no ha quedado en tela de juicio ni su falta de capacitación profesional ni su voluntad en el desarrollo de las pruebas, tratándose de cuestiones de legalidad que se producen en muchas ocasiones y no enervan la objetividad con que se debe actuar ahora con los debidos parámetros".