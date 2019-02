Piden a la UE que presione a España para evitar el ingreso en prisión del exalcalde de Carcaboso

El exalcalde de Carcaboso Alberto Cañedo ha mantenido esta semana una reunión en Bruselas con una veintena de eurodiputados de diferentes países a los que ha solicitado que presionen al Gobierno de España para evitar su entrada en prisión.

Esta semana se conocía que el Consejo de Ministros ha rechazado la solicitud de indulto de Cañedo, que ha sido condenado a 17 años de inhabilitación y a pagar más de 120.000 euros de sanción por delitos de prevaricación urbanística y administrativa. Alega que no tiene dinero para hacer frente al pago de la multa, con la que evitaría entrar en prisión.

Tras recibir el 'no' del Ejecutivo se prepara con su familia para el posible ingreso en la cárcel. Mantiene una lucha que inició hace años y que ahora le ha llevado hasta la capital europea de la mano de Podemos y su grupo, la Izquierda Unitaria Europea.

A la reunión, coordinada por el eurodiputado Miguel Urban, han asistido representantes de diferentes corrientes políticas, desde la izquierda y los verdes hasta los liberales y la socialdemocracia representada en el Parlamento.

Según explica a este diario los parlamentarios se han sorprendido al conocer que "no se trata de un caso de corrupción, sino de persecución y presión política". Entre los políticos presentes en el encuentro estaba el europarlamentario socialista Ramón Jaúregui. El exregidor de Carcaboso señala que éste se ha mostrado interesado por seguir de cerca su caso y le ha indicado que se pondrá en contacto con el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, para abordar su situación.

“Todos me han trasladado sus ánimos, me han dicho que no estoy solo. Que a pesar de mi situación me dan la razón. Reconocen que se trata de una actuación malintencionada por parte de mis denunciantes y me han tratado muy bien. Lo mejor de esta historia está siendo la solidaridad que estamos recibiendo”.

Cañedo, delante de los juzgados de Plasencia apoyoalberto.com

"Víctima de un entramado burocrático"

Alberto Cañedo subraya que no se ha llevado dinero, que tiene las manos ‘limpias’ y que ha sido víctima de “un complejo entramado burocrático” que le ha apartado de la política.

Afirma haber sufrido un 'acoso y derribo' basado en "una estrategia de saturación del despacho de Alcaldía mediante la petición reiterada de decenas de informes semanales".

Relata que mientras las instancias municipales estaban "colapsadas" intentaba poner en marcha un nuevo modelo de la mano de proyectos agroecológicos, cooperativas o jardines comestibles. También centros agroecológicos y planes de soberanía alimentaria que buscaban una alternativa a un municipio tremendamente afectado por la crisis del ladrillo.

En solo dos años recibió unos 700 solicitudes de informes que colapsaron un ayuntamiento de 1.200 habitantes. Una veintena al mes en una localidad tan pequeña con un tamaño así, mientras que Plasencia con más de 40.000 vecinos recibe poco más de cinco según advierte. Fue condenado por malversación, por no contestar la documentación requerida.

Tiene una pena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa, relacionado con el incumplimiento de sus obligaciones en materia de acceso al derecho de información con el Grupo Socialista municipal.

Se suma otra condena por prevaricación urbanística por la concesión de unas cédulas de habitalidad en unas viviendas que no estaban terminadas. Argumenta que las familias afectadas podrían haber perdido el dinero que habían entregado previamente porque la constructora se dio en quiebra antes de entregarlas, y en caso contrario la viviendo se las hubiera quedado el banco.

Ingreso en prisión

Tras la denegación del indulto está reconsiderando con sus allegados el ingreso voluntario en prisión. "La situación es muy desagradable, con una 'espada de Damocles' permanente, pendiente de la llegada de una posible carta desde los juzgados".

En torno al indulto algunas voces señalan que hubiera necesitado mostrar arrepentimiento para lograrlo. Cañedo señala que no se siente culpable, y por lo tanto no puede mostrar arrepentimiento. “Para mostrar arrepentimiento tienes que tener conciencia de que has hecho un daño, y yo considero que he actuado de la manera más justa y honesta que podía”.

Afirma que el indulto es una 'gracia' que concede el Gobierno, de modo que no es un requisito indispensable a su juicio. "Eso sí, hemos visto a gente arrepentida a la que han concedido indultos por tráfico de drogas, agentes de cuerpos y fuerzas de seguridad que habían falseado documentación, y otros muchos casos".