Solamente el 0,15% de los más de 50.000 positivos detectados en Euskadi desde mayo son con pruebas de saliva

Desde el 10 de mayo hasta el 6 de agosto se han realizado en Euskadi 2.898 pruebas PCR con muestras de saliva, de las que han sido validadas 2.869, según datos facilitados por el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza). En ellas se han detectado 81 casos positivos adicionales de COVID-19. Esta técnica, sin embargo, representa un muy pequeño porcentaje tanto de las pruebas diagnósticas totales en este período (apenas el 0,39%) y todavía menos de los contagios generales validados (el 0,15%).

Las pruebas de saliva siguen la misma técnica de procesado que las PCR, aunque son menos invasivas y más cómodas para los afectados porque basta con esputar en un bote para entregar la muestra, sin necesidad de una exploración en las narinas. Sin embargo, su utilización está muy poco extendida. Del 10 de mayo al 6 de agosto se han realizado 727.567 pruebas diagnósticas y no han llegado a 3.000 las de saliva. Hasta junio, la proporción era algo mayor, del 0,44%. De hecho, a diario se informa de los datos de las PCR y de los test de antígenos pero no de la evolución de esta técnica, que se consideró útil para hacer cribados rápidos en lugares como centros escolares. Hay una cuarta prueba, que son las serologías, pero éstas no miden la carga viral sino si se ha pasado o no la COVID-19 y, de hecho, se han dejado de hacer en los últimos meses en la Sanidad pública.

En cuanto a los positivos, han sido 52.899 en estos tres meses, prácticamente un quinto de los ya más de 250.000 confirmados en Euskadi a lo largo de la pandemia. Con pruebas de saliva apenas se han diagnosticado 81 de ellos. Si la tasa de positividad media ha tenido niveles próximos al 15% en algunas fases de esta última ola y todavía sigue a diario por encima del 10%, en el caso de las pruebas de saliva se queda en el 2,82%. El dato, en todo caso, es sustancialmente más alto que el conocido en junio, cuando lo dejaba en el 1,56%.

