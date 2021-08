Primer fallecimiento con COVID-19 en tres meses en las residencias de Gipuzkoa, el número 1.061 en Euskadi en la pandemia

La Diputación de Gipuzkoa ha comunicado este lunes el fallecimiento con COVID-19 de una de las nueve personas contagiadas en la residencia Fraisoro de Zizurkil. Son ya 324 las muertes en el territorio en toda la pandemia, aunque hacía tres meses -desde el 4 de mayo- que no se producía ningún deceso en la red foral. En Euskadi, han sido 1.061 las muertes totales, correspondientes a 1.060 mayores y a un trabajador de un centro de Vitoria fallecido en la primera ola.

Euskadi reduce a poco más de 5.000 las pruebas diarias y los positivos nuevos de COVID-19 bajan de 600

Saber más

La red de residencias vascas vive en este mes de agosto el peor momento desde que se completó la vacunación a principios de año. Los casos activos ascienden a 81 después de sumarse cinco positivos nuevos en el centro Santiago de Villabona. Son seis los brotes en residencias guipuzcoanas (además de Fraisoro y Santiago están Aldakonea y Alai-Etxe de Donostia, Inmaculada de Irún y Petra Lekuona de Oiartzun), mientras este vienes se informó de tres en Álava y nueve en Bizkaia, 18 en total.

De todos ellos el que más casos tiene es el de la Santa y Real Casa de la Misericordia de Bilbao, con 25 contagios sumados los 21 de los internos y cuatro entre el personal. Familiares de una usuaria de 94 años de esta residencia han remitido este lunes una queja a la institución religiosa denunciando la falta de personal durante los fines de semana. El sábado por la mañana una de las usuarias que dio positivo en el segundo cribado precisó oxígeno y el domingo por la tarde la familia llamó por segunda vez ese día, ya lo había hecho por la mañana, para preguntar por el estado de salud de la mujer. “La enfermera que contestó estaba muy nerviosa y apurada. Dijo que ella no podía con todo y que no podíamos estar todo el tiempo llamando. Que estaba ella sola para 170 usuarios”, explica su hija. “Por email nos dijeron que nos llamarían personalmente a todos y no ha sido así. Me dijeron que la doctora hasta el lunes no iba a estar, porque los fines de semana no hay médico. Solamente había una enfermera para todos los pacientes. 25 de ellos con el virus”, añade.

Fuentes de la Diputación de Bizkaia han explicado que este centro ha tenido dos inspecciones desde que aparecieron los positivos, y que ambas han sido superadas con resultado positivo. Con anterioridad, esta gran residencia con más de 160 usuarios y ubicada en un edificio histórico, había tenido controles el 22 de abril de 2020, el 12 de agosto de 2020, el 28 de septiembre de 2020, el 14 de enero 2021 y el 21 de enero 2021. En la pandemia -según datos de la Fiscalía hasta mayo- han muerto 16 internos con COVID-19 y otros 57 por "otras causas".

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.