Unas 1.800 familias de Bizkaia y de Gipuzkoa se adhieren a la plataforma surgida en Álava a favor de la jornada continua en Infantil y Primaria

"De aquí salimos corriendo para recoger a nuestros hijos o hijas", se han disculpado los promotores de la plataforma vasca a favor de la jornada continua en las etapas de Infantil y Primaria antes de dar por concluida su rueda de prensa de presentación, que ha tenido lugar este jueves por la mañana. Entienden que ante los cambios acarreados por la pandemia -con horarios escalonados o servicios de comedor y extraescolares que no funcionan con normalidad- esta medida facilitaría la conciliación y reduciría a la mitad los desplazamientos y las aglomeraciones en entradas y salidas. En Secundaria, un 95% de los centros ha pasado a este modelo en el curso 2020/2021.

Este movimiento, que se inició de manera espontánea boca a boca y por redes sociales hace solamente unos días, ha saltado ya de reunir a 4.000 familias de unos 40 centros de Vitoria y Álava a expandirse poco a poco por todo Euskadi. Son ya 1.273 los inscritos en Bizkaia y 528 los guipuzcoanos que se adherido a las reivindicaciones de la plataforma, según datos a las 17.00 horas. Este movimiento es transversal y agrupa una demanda común de la red pública y de la concertada. "Aquí no hay diferencias", han subrayado Rosa Martínez y Nuria Bru, quienes se han puesto delante de los micrófonos en Los Fueros arropados por otro centenar de personas convenientemente separadas en las gradas de la plaza.

Martínez y Bru han indicado que muchos centros han hecho peticiones a Educación para aplicar en las etapas más tempranas lo que se ha aceptado para los más mayores. Aseguran que se han encontrado con el portazo del Gobierno, al que acusan de no haber hecho los deberes en verano para garantizar una vuelta a las aulas más segura. "Seguimos con los mismo ratios, no se han habilitado espacios alternativos, no se han contratado más docentes, no se sabe qué va a pasar con los comedores y otros servicios que se venían dando fuera del horario lectivo, ... Las únicas medidas que se han tomado han sido por iniciativa de los centros", denuncian.

Y añaden: "Las familias nos vemos condenadas a no poder conciliar la vida laboral y familiar. No se ha intentado hacer ningún cambio en el horario. La mayoría de las familias estamos abocadas a hacer cuatro viajes diarios a la escuela, con el riesgo sanitario y social que ello supone. Solicitamos al Gobierno vasco que dé un paso al frente y replantee el horario escolar permitiendo la jornada continua a todos los centros que lo soliciten mientras dure la pandemia".

En este escenario, el Departamento de Salud informó que ninguno de los casos detectados en centros escolares hasta el miércoles era consecuencia de un brote surgido en las propias aulas. Hasta este jueves hay 71 centros afectados y 92 aulas clausuradas. No obstante, ningún colegio está totalmente cerrado y las afecciones representan un 0,52% del total de grupos no universitarios.

Por otro lado, desde Vitoria se ha originado otra movilización, en este caso para denunciar que Educación no ha dato a los centros para reabrir con seguridad los comedores. Reclaman más personal de cuidado y limpieza y la protesta se traducirá en una "tuperrada familiar" que consistirá en una comida frente a la sede del Gobierno vasco en Lakua el 23 de septiembre.