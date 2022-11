Más de 10.000 pasajeros afectados y 31 trenes suspendidos en Donostia obligan al Gobierno vasco a pedir “perdón”

Este lunes más de 10.000 personas se han visto afectadas debido a que Euskal Trenbide Sarea (ETS) no ha finalizado a tiempo una parte de las obras del AVE que estaba realizando en Donostia y en la línea que une Hernani con Astigarraga. Desde Adif han informado a primera hora de la mañana de que el fallo se debía concretamente a “una incidencia” entre Hernani y Pasaia. La situación, que se ha prolongado hasta pasado el mediodía, ha provocado un “caos” en la recién estrenada estación provisional de Atotxa, en la capital guipuzcoana, precisamente necesaria para la siguiente y definitiva fase de las obras de la alta velocidad en la capital de Gipuzkoa. Las quejas se han debido a que no se han ofrecido alternativa ni de tren ni autobús a los pasajeros que allí se encontraban.

Euskadi prevé una subida del 9% en los usuarios del transporte público al mantener en 2023 el 50% de descuento

Saber más

Por una incidencia entre Hernani y Pasaia está suspendida la circulación. Los trenes de la línea C-1 de San Sebastián hacen rotaciones en Andoaín y transbordos por carretera entre ésta e Irún. — INFOAdif (@InfoAdif) 28 de noviembre de 2022

Según han reconocido a este periódico desde Euskal Trenbide Sarea (ETS), no han terminado a tiempo las obras previstas en dos tramos de las líneas de tren que parten desde la estación Atotxa y entre Hernani y Astigarraga, líneas que se han cortado durante cuatro días para “mejorar los servicios”. “Esperábamos terminar las obras esta madrugada, pero no hemos conseguido terminar esos dos tramos por un problema que ha hecho que nos retrasemos, por lo que hemos dado el aviso a las 04.00 de la mañana y no le ha dado tiempo a Adif de ofrecer una alternativa de autobús, como sí que ha habido durante los cuatro días del corte de la línea”, han señalado estas fuentes.

Anabasa Gipuzkoako Renfen. Donostiako geltokia AHTra egokitzeko lanek aurreikusi gabeko geldialdia eragin eta milaka erabiltzaile garraio aukerarik gabe utzi dituzte aldez aurretik abisatu gabe. 1/2 pic.twitter.com/xf3RBfSPKC — Eguzki (@EguzkiEH) 28 de noviembre de 2022

Así, los pasajeros no han podido utilizar el tren desde primera hora de la mañana hasta las 12.30 que se ha reestablecido el servicio. “Es lo que pasa a veces cuando dos administraciones distintas gestionan un mismo servicio. Ocurre pocas veces, por suerte, pero cuando se trabaja en obras para mejorar servicios y se tienen que interrumpir esos servicios, hay gente que se ve afectada”, han lamentado. Sin embargo, han afirmado que el fallo “no tiene que ver con la nueva estación de Atotxa, sino con las vías”.

Según los datos hechos públicos, se han visto afectados 31 trenes y 10.000 pasajeros, principalmente del servicio de Cercanías. Por su parte, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, Iñaki Arriola, ha “pedido disculpas” por lo ocurrido y por las afecciones generadas a los ciudadanos. “Cuando se trabaja en una obra, a veces ocurren estas cosas”, ha señalado tras repetir la petición de perdón.