3.030 sanciones en Euskadi por no utilizar la mascarilla y otras 1.009 por infracciones de la normativa sanitaria

La Ertzaintza y las Policías Locales han interpuesto un total de 3.030 denuncias por incumplir el uso obligatorio de mascarilla en Euskadi, una medida recogida en una orden de la consejera de Salud, Nekane Murga, del pasado mes de julio para todos los supuestos y que ya antes se aplicaba en muchas ocasiones desde que acabó el estado de alarma. La Ertzaintza ha sancionado a 1.521 personas y las Policías Locales, por su parte, a 1.509.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, la mayoría de estas sanciones han sido por no llevarla (2.686), otras por hacer un uso inadecuado de ella (47) y algunas por no cumplir con las labores 'in vigilando', como controlar su uso dentro de un bar (13). Se han incoado 344 sanciones por incumplir el uso de mascarilla en el transporte público.

Además, a lo largo de estos casi dos meses ha habido otras 1.009 denuncias por incumplir otras medidas de prevención recogidas en la normativa de Salud como, por ejemplo, la distancia interpersonal física de 1,5 metros y los aforos en los locales de hostelería (720), así como el consumo de bebidas en espacios públicos ajenos a establecimientos (228) y otros casos.