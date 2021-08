La actriz francesa Marion Cotillard, Premio Donostia del Festival de San Sebastián 2021

La que fuera la primera mujer ganadora de un Óscar a la mejor actriz por una película francesa, Marion Cotillard, recibirá el Premio Donostia del 69 Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre, según ha desvelado el certamen a través de un comunicado.

Cotillard, que proviene de una familia de artistas, es una de las actrices francesas más internacionales de la cinematografía contemporánea. Su interpretación de Édith Piaf en la película 'La vida en rosa' ('La Môme' en francés) marcó un antes y un después en su carrera ya que la llevó a ganar un Óscar a la mejor actriz -el primero por una película de habla francesa-, además de un Premio BAFTA, un Globo de Oro y un Premio César. Poco después, recibió la Medalla de la Orden de la Artes y Letras de Francia.

Ese fue el inicio de una serie de apariciones en producciones de Hollywood como Public Enemies (Enemigos públicos, Michael Mann, 2009) Inception (Origen, 2010) o The Dark Knight Rises (El caballero oscuro: La leyenda renace, 2012), ambas dirigidas por Christopher Nolan. Las múltiples facetas de Cotillard como actriz la han llevado a protagonizar tanto comedias como en el caso de Midnight in Paris (Woody Allen, 2011) como thrillers como Contagion (Contagio, Steven Soderbergh, 2011) e incluso dramas entre los que destacan The Inmigrant (El sueño de Ellis, James Gray, 2013), que fue su primer papel protagonista en una cinta estadounidense, o Macbeth (Justin Kurzel, 2015). La francesa, además de actriz también es cantante, modelo, compositora y bailarina, algo que pudo demostrar con creces encima del escenario en el musical Nine (Rob Marshall, 2009).

A lo largo de su carrera, la actriz ha trabajado con cineastas europeos como Jacques Audiard (De rouille et d’os / Rust and Bone, De óxido y hueso, 2012) o los hermanos Dardenne (Deux jours, une nuite / Two Days, One Night; Dos días, una noche, 2014), con quienes consiguió su quinta y sexta nominación al César, respectivamente; y también ha actuado con de Xavier Dolan (Juste la fin du monde / It’s Only the End of the World, Solo el fin del mundo, 2016), Arnaud Desplechin (Les fantômes d’Ismaël / Ismael’s Ghosts, Los fantasmas de Ismael, 2017) y Leos Carax, con quien acaba de protagonizar Annette (2021), inclasificable musical que inauguró recientemente la competición oficial del Festival de Cannes.

Entre los actores con los que ha trabajado destacan Matthew Modine, Forest Whitaker, Christian Bale, Daniel Day-Lewis, Penélope Cruz, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Clive Owen, Joaquin Phoenix, Jeremy Renner, Michael Fassbender, Brad Pitt, Louis Garrel, Léa Seydoux, Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg, Vincent Cassel, Benoît Magimel, François Cluzet, Adam Driver y Johnny Depp, quien también recibirá el Premio Donostia en la 69 edición del Festival de San Sebastián, algo que ha suscitado una gran polémica puesto que algunas cineastas tildan de error "ético" que se le entregue el galardón al actor debido a las acusaciones de maltrato a su exmujer.

De la gran pantalla al activismo

Además de su éxito en el mundo del cine, cabe destacar el papel de Cotillard como activista. La actriz ha participado en campañas de protección ambiental, sobre todo con la ONG Greenpeace. En 2014, narró un vídeo difundido por la ONG Greenpeace, “El silencio de la Amazonia en crisis”, en el que se muestra parte de los maltratos y sobreexplotaciones que se llevan a cabo en la extensión de la selva amazónica dentro del territorio brasileño.

La actriz es también coproductora de 'Bigger Than Us', un documental de Flore Vasseur producido por Denis Carot, de la compañía Eizévir. El filme, que da voz a la juventud comprometida, podrá verse en San Sebastián como Proyección Especial Premio Donostia el sábado 18 de septiembre en el Victoria Eugenia. Antes, fue programado en el Festival de Cannes junto a otros títulos dirigidos a sensibilizar al público con respecto al cambio climático y su impacto medioambiental.

Según ha informado el certamen, el domingo 12 de septiembre se pondrán a la venta las entradas para la entrega del galardón a Cotillard, que se realizará durante la ceremonia inaugural del Festival (17 de septiembre) e incluirá la proyección del corto Rosa Rosae. La Guerra Civil, de Carlos Saura, y del largometraje Yi miao zhong / One Second (Un segundo), de Zhang Yimou.