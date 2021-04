La alcaldesa de Bilbao en funciones, airada con la UEFA por retirar la Eurocopa: "No es de recibo el trato recibido"

La alcaldesa de Bilbao en funciones, Amaia Arregi, ha denunciado este jueves que la UEFA haya "roto unilateralmente" el contrato por el que la capital vizcaína iba a ser una de las sedes de la Eurocopa y lo haya hecho "sin decir ni las causas ni los incumplimientos ni las condiciones, ni si hay compensaciones". "Llevamos semanas donde todo es un disparate, todo es un despropósito, un sinsentido para quienes actuamos de forma seria, coherente y responsable. No es de recibo el trato dado a Bilbao por la UEFA", ha manifestado, muy airada, la regidora.

Las instituciones vascas estudian demandar a la UEFA por la decisión "unilateral" de retirar la sede de Bilbao para la Eurocopa

Arregi, que ha comparecido en rueda de prensa en Bilbao, se ha referido, de esta manera, a la decisión de la UEFA de rechazar que Bilbao albergue partidos de la Eurocopa que se disputará entre junio y julio, una medida que este organismo ha justificado por las restricciones a la asistencia de público a eventos deportivos que, por motivos sanitarios, se encuentran vigentes en Euskadi, informa Europa Press.

Ha explicado que este miércoles, "bien entrada la tarde", recibieron una comunicación oficial de la UEFA "diciendo que rompen unilateralmente" el contrato existente. "¿Y cuándo y cómo lo han decidido, y quién?, ¿o es que, si no lo hacían así de mal, no había posibilidad de que haya una nueva sede?", se ha preguntado. Amaia Arregui ha denunciado que han roto un contrato "sin decir ni las causas ni los incumplimientos ni las condiciones, ni si hay compensaciones". "Con Bilbao no se juega", ha remachado Arregi.