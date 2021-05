La alerta roja de la COVID-19 en Euskadi se reduce a 10 de los 251 municipios aunque sigue a la cabeza de todas las comunidades en incidencia

Este miércoles, se han notificado en Euskadi otros 368 casos positivos de coronavirus, el 4,1% de las 8.873 pruebas diagnósticas realizadas. Los casos se reparten en 221 en Bizkaia, 113 en Gipuzkoa, 31 en Álava y tres de otras procedencias o sin residencia conocida. La tasa de incidencia a 14 días por cada 100.000 habitantes continúa la tendencia bajista y se sitúa en 275,76. Es un nivel amarillo de alerta y las tres provincias están ya por debajo de 300. Pero quedan 10 de los 251 municipios en alerta roja (más de 400) y 17 más en escenario naranja (más de 300). En las últimas horas ha mejorado la situación epidemiológica en Aretxabaleta, Zumaia y Zumarraga. Hasta este martes, Euskadi seguía siendo la comunidad autónoma con la incidencia más elevada.

Euskadi lanza un mensaje de prudencia: "No estaremos libres de riesgo hasta que la pandemia finalice en todo el mundo y va a pasar mucho tiempo hasta que ocurra"

No obstante, la tasa en Álava es de 151,12 -algo menor incluso en Vitoria- y entre los mayores de 80 años está muy cerca de alcanzarse el umbral de incidencia que se considera asumible, 60. Por el contrario, entre los menores de 18 años es cinco veces más alta la tasa. Ello se traduce en 48 colegios con casos de coronavirus, lo que deja 66 aulas clausuradas (el 0,38% de la red no universitaria). El R0 -que indica cuántos contagios genera cada infectado- sigue marcando que la pandemia está contrayéndose, ya que marca 0,81 (0,88 en Álava, pero siempre por debajo de 1). Por otro lado, y según informa el Departamento de Salud, no se ha detectado ni un solo caso positivo entre los temporeros que han acudido a la zona vinícola de Rioja Alavesa después de la realización de 299 pruebas. "Día a día a la incidencia va a mejor", ha valorado la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, en el Parlamento Vasco.

En cuanto a la situación hospitalaria, permanecen 131 pacientes en estado crítico en la UCI y otros 246 en planta, 377 en total. Hace una semana eran 508. Eso sí, los 48 ingresos en 24 horas es el peor registro en cinco días. La Cadena Ser ha difundido una comunicación interna del hospital de Basurto en el que se recuerda que sigue habiendo una alta ocupación y se plantea potenciar altas, derivaciones a otros hospitales como Santa Marina o Górliz -que no son de agudos- o incluso la hospitalización domiciliaria. Osakidetza solamente constata que se ha recuperado la actividad quirúrgica ordinaria después de tres semanas de parón por la presión de la COVID-19 y que ello obliga a que las diferentes organizaciones establezcan sus protocolos.

Según datos ofrecidos por Sagardui, el pico en la UCI se ha dado ya por superado, el 3 de mayo en concreto. Llegó a haber un máximo de 397 camas habilitadas. Ahora mismo, los casos de COVID-19 representan el 40% de los puestos habilitaos y el 55% de los enfermos graves. En las plantas, el porcentaje que representa estos casos oscilan entre el 15% y el 20%. Como objetivo, la consejera ha planteado que sería deseable tener menos de 50 casos en UCI para que no vuelva a producirse un colapso en caso de un hipotético nuevo rebrote.

