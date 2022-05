Amaia Zarrabeitia, de Interinok Taldea: “La consolidación va ser unos ‘juegos del hambre’, mucha gente quedará fuera”

De reciente creación, la central vasca específica para empleados públicos temporales Interinok Taldea dio la sorpresa en las últimas elecciones en Lakua -la sede central del Gobierno vasco- al conseguir el 45% de representación con la máxima de acabar con la temporalidad. Amaia Zarrabeitia, que además de ser portavoz del sindicato vasco, también lo es de la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal (CEPPT), que aglutina a todos los sindicatos y plataformas que “trabajan para lograr la fijeza de los empleados públicos en fraude de ley por abuso de la temporalidad”, es muy crítica con la Ley que ha aprobado el Gobierno central para que los interinos pasen a ser fijos porque cree que debería haber sido más ambiciosa. En cualquier caso, apuesta por aprovechar “la oportunidad” que ofrece el proceso de consolidación y presionar al Gobierno vasco para que se beneficie al mayor número de trabajadores. “El objetivo es que el 100% de los temporales pasen a ser fijos”. “Aquí hablamos de personas, no de sillas”, sentencia.

El Gobierno vasco desliza que el nuevo Hiriko de Navarra "ya no es el proyecto innovador de hace una década"

Saber más

Interinok Taldea ganó las últimas elecciones sindicales de la Administración general vasca, en Lakua, y ahora ha creado una sección sindical para Educación. ¿El objetivo es extenderse a todo el sector público vasco?

Dependerá de la gente de los distintos sectores. La sección sindical de Educación ha surgido como respuesta a la petición de unos compañeros. Si vienen peticiones de otros sectores las valoraremos, porque aquí estamos para defender los derechos laborales de todos los empleados temporales de las administraciones públicas. Lo que nos pasa es que en Lakua, donde tenemos representación, somos once personas, y en Educación de momento, seis. No somos un sindicato con una estructura sindical potente. Necesitamos más gente.

¿Esperan repetir en las elecciones de Educación los resultados de Lakua?

Las elecciones sindicales serán en febrero del año que viene, así que vamos a tener más tiempo para darnos a conocer en el ámbito educativo del tuvimos en la Administración general. En Lakua obtuvimos el 45% de representación, pero, por la premura de tiempo, no conseguimos presentarnos en los tres territorios, ni en Osalan ni en Lanbide. Esto supone que en el conjunto de toda la administración vasca solo tenemos el 9,8% y hace falta tener el 10% para estar en la mesa sectorial. La intención que tenemos en Educación es tener capacidad de presentar candidaturas en todos los territorios y en los ámbitos docente y laboral, para tener así presencia en la mesa sectorial. La campaña que estamos haciendo de adhesión nos está yendo bien y por eso tengo esperanza de que en Educación los resultados de Interinok Taldea sean buenos y que logremos una representación importante para conseguir la fijeza que queremos lograr para nuestros puestos de trabajo.

La Ley, bien interpretada y aplicada, podría dar lugar a que a que todos los temporales pudiéramos consolidar el puesto de trabajo"

¿Les gusta la Ley que ha aprobado el Gobierno central para convertir interinos en funcionarios?

La Ley 20/21 no cumple con la directiva europea y el Gobierno no ha sido suficientemente valiente para articular unos procesos restringidos y establecer unas sanciones claras al abuso de la temporalidad para que esta situación no se repita en un futuro. Pero, dicho esto, considero que hay que aprovechar esta Ley para poner orden y dar una solución a las miles de personas de esta situación de temporalidad abusiva y que no han podido acceder a un puesto de trabajo en la Administración porque no se convocaron oposiciones en su momento, o sí las convocaron, el número de plazas fue insuficiente. La Ley, bien interpretada y aplicada, podría dar lugar a que todos los temporales pudiéramos consolidar un puesto de trabajo.

¿Y se va interpretar bien en Euskadi?

De momento no tenemos las bases, pero los anuncios que están haciendo ya dejan claro que en Euskadi no se va a sacar el 100% de las plazas que están en situación de temporalidad abusiva. En Andalucía ya han sacado unas bases en las que se muestra claramente que hay una intención para que las personas en situación de abuso obtengan la plaza. Teniendo los andaluces y los vascos el mismo paraguas jurídico que es la Ley 20/21, se puede lograr que el 100% de las personas que se encuentran en situación de abuso logren la estabilidad. Pero si no se sacan todas las plazas y las bases no son lo suficientemente garantistas como para que la gente con mayor antigüedad consiga un puesto por el concurso de méritos, este proceso de consolidación va a ser el ‘juego de las sillas’ o, mejor dicho, unos ‘juegos del hambre’, porque va a haber mucha gente que se va a quedar fuera. Además, no puede ser que un día salga una consejera o un consejero dando unas cifras de plazas y a la semana siguiente, digan que van a sacar 1.000 plazas más. Esto es poco serio para las personas que estamos en esta situación. Confianza transmiten poca.

Habla de concursos de méritos, pero la consolidación puede ser también por ‘oposición blanda’. ¿Cree que todas las plazas deberían quedar fuera de un examen?

La ley habilita a que las personas que tengan una antigüedad superior al 1 de enero del 2016 puedan acceder a un puesto de trabajo en la administración únicamente por el proceso de méritos, sin tener que presentarse a un examen, y eso es lo que pedimos. Antes del 1 de junio tiene que salir el número de plazas que van por una vía o por otra. Nosotros queremos el Gobierno vasco saque todas las plazas que establece la normativa para acabar al 100% con la temporalidad y que la mayor parte de vayan por concurso de méritos.

Cuando empiecen a caer sentencias favorables a los recursos en los juzgados, la administración va a recular"

Desde el sindicato han llevado a los tribunales la interinidad. ¿Esperan resultados favorables?

La primera acción que hicimos tras tener representación en Lakua fue convencer a nuestros compañeros de que su situación estaba en fraude de ley, por abuso de temporalidad, y que lo que había que reclamar administrativamente la fijeza de nuestras plazas. Presentamos un recurso administrativo y nos respondieron de forma relámpago que no, y lo hemos llevado al Contencioso. El problema es que el Tribunal Supremo reconoce y admite que existe el abuso, pero no lo sanciona. Ahora un juzgado de Barcelona ha remitido unas preguntas prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para dirimir si esta ley 20/21 se corresponde con el objeto o la filosofía de la directiva europea, que es sancionar el abuso. Nosotros tenemos puestas todas las esperanzas en Europa. Cuando empiecen a caer sentencias favorables a todas las personas que tenemos nuestros recursos en los juzgados, la administración va a recular.

Interinok Taldea es un sindicato de interinos. Cuándo no haya temporales, ¿cuál será el futuro del sindicato, transformarse o desaparecer?

Creo que nuestra labor ha sido como un aire fresco dentro de la administración. Las elecciones sindicales son el año que viene y dudo mucho que entonces todo el problema de la temporalidad esté solucionado. Por eso en las próximas elecciones habrá que presentarse. Luego, yo, personalmente, no tengo vocación de sindicalista y creo que habrá que desaparecer. Pero otros creen que habrá que seguir. Lo que está claro es que hemos puesto en marcha un proyecto muy bonito.