Amazon desiste de instalarse en Oiartzun tras la polémica con EH Bildu

Amazon ha renunciado a instalar un centro logístico en la localidad de Oiartzun. Según ha comunicado el Ayuntamiento guipuzcoano, la multinacional ha anulado el proyecto, para el que estaba esperando licencia desde noviembre de 2020, aduciendo “cambios en su modelo estatal”, por lo que “no necesita estas instalaciones”. Pero lo cierto es que el retraso en la concesión de la licencia por parte del municipio, gobernado por EH Bildu, y la contestación política y social a la implantación de la multinacional habían puesto en cuestión el proyecto, que estaba previsto instalarse en los terrenos de la empresa de la antigua empresa de Transportes San José, adquiridos por el fondo Panattoni, que es uno de los que se ocupan habitualmente de comprar parcelas de terrenos para la multinacional, y que luego ocupa los pabellones en régimen de alquiler.

Ha sido este jueves cuando se ha hecho oficial con la comunicación al Ayuntamiento, pero fuentes conocedoras del proceso confirman al elDiario.es/Euskadi que la anulación de la operación estaba ya sobre la mesa desde el año pasado, después de que el consistorio, gobernado por EH Bildu, aprobara en febrero de 2021 una moción en contra de la implantación del centro logístico en el municipio, apoyando el pequeño comercio de la zona, que se movilizó contra la llegada de Amazon al municipio, y después de que el gobierno municipal retrasase la concesión de las licencias envolviendo al proyecto en una maraña de trámites burocráticos.

De hecho, ya entonces, la multinacional transmitió a los fondos y agentes con los que colabora para buscar emplazamientos a sus naves logísticas que excluyeran a aquellas localidades que están gobernadas por EH Bildu, no por cuestiones políticas, sino para evitar verse envueltos en polémicas. Este periódico se ha puesto en contacto con la multinacional, pero han declinado comentar la decisión de no implantarse en el municipio guipuzcoano porque “no se comentan operaciones que no están anunciadas de forma oficial”, como es este caso. En todo caso, aseguran que “todas las decisiones que toman se hacen en base a cuestiones de negocio”.

Según la información traslada por el Ayuntamiento de Oiartzun, el fondo propietario de los terrenos ha transmitido al consistorio que tras realizar labores de descontaminación del terreno durante este tiempo en el que ha estado esperando la licencia, tiene varias empresas de transporte están interesadas en la implantación de su actividad en las parcelas. Según el planeamiento urbanístico de Oiartzun (PGOU) en este ámbito del polígono industrial de Lanbarren únicamente se permite la actividad logística y/o industrial.

En cualquier caso, el hecho de que Amazon desista de instalarse en Oiartzun causa un problema al fondo comprador de los terrenos, ya que cualquier alternativa a la multinacional le supondrá una rentabilidad mucho menor, por lo que podría dar lugar a reclamaciones posteriores por parte de Panattoni.