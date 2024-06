Podemos lo apuesta todo en Euskadi al tirón de Irene Montero para remontar tras la debacle de las autonómicas

Podemos en Euskadi lo apuesta todo a Irene Montero. En primer lugar, para conseguir representación en Europa, pero también para iniciar una remontada que le permita recuperar el espacio perdido en las pasadas elecciones autonómicas en las que la formación se quedó fuera del Parlamento Vasco tras concurrir separado de Sumar. La campaña de Podemos en Euskadi para las europeas ha sido de baja intensidad, concentrando la mayoría de los actos en las visitas de líderes nacionales sin dejar demasiado protagonismo a los líderes locales o al único candidato vasco que concurre en la lista de Podemos. Este viernes Podemos de Euskadi no ha realizado acto de cierre de campaña, como tampoco realizó ninguno para arrancar la carrera electoral.

A diferencia del resto de formaciones que concurren a las elecciones al Parlamento Europeo, en las que los candidatos vascos han hecho campaña diaria acompañados o no de sus líderes estatales, y tengan o no posibilidad de salir elegidos como parlamentarios europeos, el candidato de Podemos, Luis Miguel Lapeña, actual concejal del Ayuntamiento de Leioa y que ocupa el puesto 58 en la lista que encabeza Irene Montero, ha tenido una presencia totalmente testimonial en los mítines que se han realizado. Tampoco ha participado en ninguno de los debates de la televisión pública vasca. En el de ETB1, en euskera, representó a Podemos Miren Echeveste, que es portavoz de la formación en Gipuzkoa, pero que no va en listas europeas; mientras que en el de ETB2, en castellano, fue Isa Serra, la número dos de la candidatura de Montero, y nada que ver con Euskadi, la que debatió con el resto de candidatos.

En los actos que se han celebrado con presencia de la propia Irene Montero, Ione Belarra o Pablo Iglesias, ha traslucido la idea de que estas elecciones se entiendan como un primer paso para que la formación recupere fuerzas para capitanear de nuevo la izquierda estatal. Algo que se han esforzado en mostrar como paso necesario para que el soberanismo se abra camino en España. De hecho, el propio Pablo Iglesias apelaba a una transferencia del voto de simpatizantes de EH Bildu hacia la candidatura de Irene Montero, asegurando que no podrá cambiarse el modelo de Estado si no gana fuerza la izquierda que representa Podemos.

Así las cosas, los resultados que obtenga Podemos en estos comicios tendrán una lectura europea, claro, pero también estatal, para ver si Irene Montero recupera espacio frente al Sumar de Yolanda Díaz, cuya candidatura encabeza Estrella Galán. Esa misma lectura de pugna por el espacio de Sumar se trasladará también a Euskadi. Los resultados de las urnas también permitirán vislumbrar si la debacle de Podemos en las autonómicas, que llevó a su candidata a lehendakari, Miren Gorrotxategi a dejar la política, se consolida o si, por el contrario recorta posiciones con Sumar, su competidor directo por el espacio electoral, cuyo candidato vasco, Andeka Larrea, sí que ha hecho campaña diaria. En Podemos Euskadi todo se ha apostado a una carta: Irene Montero.