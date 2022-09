El Arriaga de Bilbao bajará precios para llegar al público joven

El Ayuntamiento de Bilbao revisará la política de precios del Teatro Arriaga para explorar nuevas vías de fidelización, llegar a nuevos colectivos e implementará, a propuesta de EH Bildu, nuevas modalidades de acceso a su espectáculos dirigidas a jóvenes menores de 35 años y estudiantes de diferentes disciplinas artísticas. En el pleno ordinario de Bilbao de este jueves se ha debatido una moción de EH Bildu en la que se pedía un estudio sobre la viabilidad de posibilitar el acceso a jóvenes menores de 35 años a los espectáculos que programe el Teatro Arriaga, a través de entradas a precios “muy económicos”.

El éxito del Festival de San Sebastián da un respiro a las salas de cine: "O volvemos o cerrarán las salas de forma brutal"

Saber más

Finalmente, ha salido adelante, por unanimidad, una enmienda de modificación acordada por el equipo de gobierno de PNV y PSE-EE y EH Bildu en la que el pleno insta al gobierno local a realizar un análisis de las políticas de acceso a los espectáculos del Teatro Arriaga, con el fin de implementar nuevas modalidades de acceso dirigidas a jóvenes menores de 35 años y estudiantes de diferentes disciplinas artísticas, según recoge Europa Press.

En la defensa de su moción, la portavoz de EH Bildu, Jone Goirizelaia, ha señalado que, a pesar de que el acceso al teatro, a la danza, a la música y a las diferentes artes escénicas “tiene, sin duda, diferentes beneficios en las personas más jóvenes”, es “una realidad generalizada el escaso público joven que acude a los teatros a ver los diferentes espectáculos”, debido, entre otros motivos, por los precios que “convierten la cultura en una experiencia dirigida a un público limitado”. Tras destacar que el Teatro Arriaga ofrece una programación escénica de “primer nivel”, ha indicado que el porcentaje medio de ocupación del teatro no alcanza el 100%. Así, ha indicado que en 2021 la media de ocupación fue del 66,18%, en 2019 del 58,1%, y en 2018 61,77%.

Goirizelaia ha reconocido que el Teatro Arriaga ofrece ventajas a diferentes colectivos, como descuentos del 25% para mayores de 65, a jóvenes de hasta 30, a personas desempleadas, a familias numerosas y a profesionales de la danza, pero, según ha insistido, “a pesar de ello, muchos espectáculos se quedan sin completar el aforo”. Por ello, ha considerado que el Gobierno municipal “debe ir más allá” y estudiar la posibilidad de establecer algún sistema para facilitar el acceso a los mismos a las personas menores de 35 años y propiciar que de diferentes disciplinas artísticas “puedan conocer de primera mano todo lo referente a los espectáculos”. En ese sentido, ha planteado la posibilidad de establecer diferentes acuerdos de cara a que, en determinados espectáculos y previo acuerdo con las compañías, los estudiantes puedan acudir a los ensayos.

Por su parte, el concejal del PP Gabriel Rodrigo ha considerado correcto estudiar “toda aquella posibilidad de atraer a más espectadores a la cultura y, este caso concreto al Teatro Arriaga”. Asimismo, tras destacar que ya se hacen unos descuentos “importantes” en los espectáculos que programa el teatro bilbaíno, ha apostado por la promoción del Teatro Arriaga “tanto dentro de nuestra ciudad, como en el área metropolitana y 'hinterland'”, porque “también hay una parte del turismo que va a los teatros”. Desde Elkarrekin Bilbao, el concejal Xabier Jiménez ha considerado necesarias, ante los datos de aforos, medidas dirigidas a dar a conocer los espectáculos y manifestaciones culturales, así como su “abaratamiento y la implantación de precios ciudadanos”

No obstante, ha advertido de que con la reducción de precios “no llegaremos a los vecinos más jóvenes de nuestra sociedad, ya que, a nivel cultural, están surgiendo en todo momento nuevas expresiones”. Por ello, ha emplazado a realizar “una amplia reflexión para saber si con la modificación de los precios o si con la fijación de precios económicos para los menores de 35 años se acercarían más personas al Teatro Arriaga o si otro tipo de experiencias, planteamientos culturales u ofertas tienen algo que ver en la promoción del público menor de 35 años”.

En su respuesta a los grupos, el concejal de Cultura, Gonzalo Olabarria, ha dicho que quieren “asumir el desafío de recuperar las audiencias prepandémicas y avanzar en la consolidación de nuevos públicos”, para lo cual, ha apuntado, “como primer paso abordaremos el análisis de las políticas de precios que hemos tenido hasta ahora en el teatro, con la idea de ajustar las mismas, no solo para que no supongan una barrera de acceso, sino también par explorar nuevas vías de fidelización y llegar a colectivos que habitualmente no disfrutan de los espectáculos que se ofertan en el teatro”.

Tras precisar que el objetivo no es “llenar el teatro a toda costa”, ha considerado que el Teatro Arriaga tiene “unas líneas de programación equilibradas, que combinan espectáculos que, a priori pueden ser dirigidos al gran publico, con otros más minoritarios, producción local, internacional y más o menos comerciales”. “No se trata de desechar todo eso, pero también estamos de acuerdo que los tiempos, las audiencias y los hábitos sociales cambian y que puede ser éste un buen momento para revisar todas nuestras políticas de precios y de fidelización”, ha manifestado.