'As One', la primera ópera basada en la historia de una mujer trans llega a Bilbao

La primera vez que la historia de Hannah se mostró ante un público fue el 4 de septiembre de 2014, en Brooklyn. Compuesta por Laura Kaminsky y con libreto de Mark Campbell y Kimberly Reed, 'As One' cuenta la historia de Hannah, una mujer transexual y el proceso por el que pasa desde sus 10 años en un cuerpo de un niño que vive en una pequeña ciudad de Estados Unidos, su adolescencia y su etapa universitaria en la costa oeste, hasta concluir con su viaje a Noruega que lo cambia todo.

"La historia de Hannah podría ser la historia de cualquiera, pero con la diferencia del tema de la transexualidad. Se muestra a Hanna desde que es pequeño, digo pequeño porque está en el cuerpo de un hombre de 10 años y cómo va creciendo, cómo se hace adolescente, cómo descubre la transexualidad y cómo decide transicionar. Tiene sus conflictos internos y sus emociones hasta que asume realmente qué es lo que ella quiere y se convierte en lo que siempre ha soñado de sí misma", ha explicado su directora, Marta Eguilior, a elDiario.es/Euskadi.

Tras tres años de trabajo para representarla en los teatros españoles, 'As One' llegará a Bilbao de la mano del Teatro Arriaga este jueves, 18 de marzo como también lo hizo en las Naves del Matadero, de la mano del Teatro Español el pasado septiembre en Madrid. "Ha sido trabajo arduo porque cuando yo descubrí esta obra a través de Internet y vi que se estaba haciendo en el mundo decidí llevarla adelante y pensé que era más fácil sacar un proyecto de esta envergadura, así que han sido tres años de trabajo desde que la descubrí, decidí que se programase, contacté con teatros, realicé el dossier, formé al equipo y era imposible hasta que contacté con el Teatro Arriaga y con el Teatro Español, les comenté el proyecto de manera individual y les encantó", ha indicado Eguilior, que ha respondido las preguntas de este artículo desde el camerino del Teatro Arriaga, entre ensayo y ensayo un día antes del gran estreno.

La obra la componen 'Hannah Antes' representada por el barítono madrileño Enrique Sánchez-Ramos y 'Hannah Después', la mezzosoprano bilbaina Inés Olabarria-Smith. Juntos dan vida al personaje, que según la directora, está basado en la historia real de la cineasta y libretista de esta ópera, Kimberly Reed.

"Podemos hablar de personajes y podemos hablar de momentos en el tiempo. Hay momentos que estamos viendo el pasado de Hannah en su niñez y otros en los que estamos viéndola en el presente. Se mezclan el presente, futuro y pasado, es muy curioso. Hay canciones en las que hay dúos en los que se juntan el pasado y el futuro. Hay momentos en los que Hannah está sola cuando está en el cuerpo de un niño, pero está observándole 'Hannah Después' y al revés, momentos en los que está 'Hannah Después' y se siente esa presencia casi fantasmagórica de la 'Hannah Antes'", ha señalado Eguilior.

Compuesta por 15 escenas, 'As One' es una pieza sobre el autodescubrimiento y la búsqueda de la verdadera felicidad de la mano de Hannah, una mujer trans, a veces absorta en sí mismo, divertida, inteligente y que necesita respuestas. Esta temática rompe un poco los esquemas de lo hasta ahora conocido en el mundo de la ópera. "Sí creo que pueda llegar a atraer a un público más joven. No solo por la ópera sino por la puesta en escena, la parte musical en 'As One' es bastante melódica. Es cercana al teatro musical que puede ver cualquiera en la Gran Vía, no es teatro musical, pero sí que se acerca. También ayuda el hecho de que en el Arriaga se interprete teatro y danza. El público pensará y con razón que le va a gustar. Un teatro siempre programa lo que puede funcionar a su público y yo creo que este es un espectáculo para el público del Arriaga", ha concluido la directora.

Para Eguilior, hay "más libertad" a la hora de dirigir óperas como esta por el hecho de que se han representado menos en los teatros. "No es lo mismo un 'Barbero de Sevilla', que la han dirigido hasta la saciedad, que han hecho miles y miles puestas en escena que 'As One' que han hecho una decena de puestas", ha explicado, porque a pesar de que fue considerada por The New York Times como una de las quince óperas más exitosas de los últimos diez años y ser la primera en la historia cuya protagonista es una persona trans, 'As One' sigue siendo una desconocida en Europa. Al menos, por ahora.