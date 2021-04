Los asesores epidemiológicos de Urkullu ven "signos esperanzadores" en la evolución de la pandemia en Euskadi y no creen necesarias nuevas medidas

La situación epidemiológica en Euskadi es "grave y preocupante", sobre todo por el incremento de la presión hospitalaria y, singularmente, la ocupación de la UCI, que se intuye que no parará de crecer en semanas. No obstante, la comisión técnica que asesora al Labi, el nombre que recibe la mesa de crisis de la emergencia sanitaria y que es el órgano competente para ajustar las restricciones, ve "algunos signos esperanzadores" y cercano el pico de contagios esta ola, que está siendo la quinta tras las de marzo, agosto y noviembre de 2020 y la que siguió a Navidad. Por ello, en su dictamen de este jueves, recomiendan al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no endurezca las medidas en vigor -también que no las suavice- aunque sí la demandan un "llamamiento explícito al conjunto de la sociedad" para que su cumplimiento sea riguroso. Así las cosas, no habrá Labi este viernes aunque Urkullu había convocado ya a sus miembros.

"En la medida en que avance la vacunación, llegará el momento de relajar medidas", pero no ahora, viene a decir este grupo, que está coordinado por el exresponsable de Derechos Humanos, Jonan Fernández. ¿Y endurecerlas? Este comité asesor pide "cuatro o seis días" para cerciorarse de que su análisis de que la meseta y el inicio del descenso de esta oleada son un hecho y reevaluar si sería conveniente tocar las restricciones, aunque incide en que el marco actual es muy severo y que "los límites del estado de alarma y de las resoluciones del TSJPV" hacen "limitada" la capacidad de "agregar" nuevos puntos en en listado de restricciones ya operativas. Ahora mismo, en Euskadi se aplican automáticamente confinamientos de ámbito municipal y reducción del horario en interior de la hostelería cuando una localidad entra en alerta roja, una tasa de más de 400 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Los expertos basan su opinión de que se ha dado ya un "estancamiento" en la pandemia en que las subidas en la tasa se deben a que en Semana Santa se hicieron menos pruebas y salieron menos casos, por lo que los datos actuales -que duplican los de entonces- hacen que los indicadores estadísticos se disparen y no se haga de ellos una buena "interpretación". Eso sí, en los propios gráficos que manejan en el informe se aprecia como la incidencia a siete días es de 270,63 por 170.07 de principios de abril. La velocidad de crecimiento, eso sí, ha pasado del 25% semanal al 4% actual y el R0 sigue mostrando que cada infectado multiplica el virus pero ahora a 1,03 personas y no a cerca de 1,20, como hace unos días.

Avisa el informe de los asesores del Labi que, en todo caso, "esta ola no está siguiendo la pauta de subidas anteriores". De hecho, lleva creciendo ya más de cinco semanas, la duración de escaladas previas como la que siguió a la Navidad. "En todo caso, tomando todos los indicadores en consideración, cabe prever un estancamiento próximo en la tasa de incidencia acumulada a 14 días, dibujando una meseta que preceda al inicio del descenso progresivo", concluyen. Recuerdan, asimismo, que cuanto más avance la vacunación habrá mayor "freno" a nuevos impactos de la COVID-19.

