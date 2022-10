La barrera de la inversión para las mujeres emprendedoras: los hombres invierten en empresas de hombres y son mayoría

Solo el 16% de los que se lanzan a poner en marcha una startup en España son mujeres. A la vista de este porcentaje mínimo de aventureras en el mundo empresarial podría parecer que a las mujeres no les gusta eso de emprender, que prefieren opciones laborales más seguras. Pero detrás de este reducido emprendizaje en femenino se esconde una carrera de obstáculos que empieza con una barrera en la base misma del proyecto, la financiación, y que tiene un claro componente de género: Los hombres invierten mayoritariamente en empresas de hombres y son mayoría entre los que se dedican a invertir en startups. De hecho, solo dos de cada diez inversores son mujeres, por lo que, como en un círculo infinito, no hay mujeres emprendoras porque no consiguen inversión para sus proyectos.

Según los datos proporcionados este miércoles en Bilbao durante congreso Innoveit, organizado por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología-EIT, en el que expertos europeos han analizado las barreras a las que se enfrentan las mujeres emprendedoras, del total de la inversión otorgada este año en Europa a las empresas, solo el 1% haya recaído en compañías lideradas únicamente por mujeres. ¿Cómo cambiar esta realidad que deja fuera del mundo del emprendizaje a las mujeres? “Lo primero, reconocer que tenemos un problema. Ese es el primer paso para resolverlo”, ha señalado Carolina Rodríguez, directora general del Alto Comisionado de España Nación Emprendedora durante su intervención en el congreso.

Bilbao ha sido la única sede en España de este evento, que tendrán lugar a lo largo de este mes y de noviembre en otras nueve ciudades europeas, abordado el emprendimiento y la innovación en relación a diversos ámbitos. En el caso del celebrado en la capital vizcaína, centrado en las barreras para las mujeres a la hora de emprender la principal conclusión ha sido la necesidad de que haya más mujeres en el mundo de la inversión para dotar del impulso necesario al emprendizaje fenemino.

“Si hay más inversoras, habrá más emprendedoras”, ha señalado Stefan van Duin, asociado de inversión en Borski Fund. Según ha asegurado, “los hombres tienden a invertir más en empresas lideradas por hombres y las mujeres en las lideradas por mujeres, por lo que, si hay más mujeres inversoras, habrá más impulso para las mujeres de todo el sistema de innovación”.

Además, ha señalado que incorporar mujeres al equipo de inversores cambia muchas veces la percepción sobre la inversión. Y ha puesto un ejemplo: “Hace poco invertimos en una empresa que había creado un dispositivo para medir el nivel hormonal, con aplicación, por ejemplo, a la hora de ver el mejor momento para concebir. Menos hombres ven estas innovaciones interesantes, pero gracias a las mujeres que había en nuestro equipo decidimos invertir. Integrar a más mujeres en este proceso es muy importante”.

Según Liselore Havermans, jefa de Investigación de Dealroom, esto también tiene repercusión en la forma de ver a las mujeres dentro de las empresas: “Los inversores antes de invertir, preguntan a los hombres cosas enfocadas a la promoción, al éxito; y a las mujeres más sobre prevención y riesgos. Si tenemos más mujeres inversoras esta forma de pensar puede cambiar”.

Incorporar a más mujeres en el ecosistema innovador va más allá de la lucha contra la desigualdad : “Supone un beneficio global”, según Maija Palmer, editora en Global Corporate Venturing. “Está demostrado que las emprendedoras son más efectivas a la hora de generar un retorno (73 céntimos por cada dólar, frente a 31 céntimos los hombres). Sin embargo, la cantidad de dinero destinada a startups lideradas por mujeres son pequeñas”. De hecho, “solo el 1% de la financiación total otorgada en 2022 fue destinada a compañías europeas lideradas únicamente por mujeres”, según ha señalado la Oficial Superior de Mandatos del European Investment Fund (EIF), Laoura Ntziourou.

En el congreso ha participado también Sara Guimarães Gonçalves, cofundadora y CEO de Actif, Maria Cristina Pasi, fundadora y directora gerente de Izar, Clara Pombo, directora de Relaciones Institucionales de ClarkeModet, y Blanca Drake, responsable de Marketing de Innovación de Telefónica, que entre otras cosas han insistido en la importancia de la educación de las nuevas generaciones y la importancia de enseñar a las mujeres “el espíritu empresarial, y mostrarles ejemplos en femenino y cómo ellas también pueden generar impacto”.