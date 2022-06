Bilbao se abre hueco en el circuito del blues mientras Hondarribia critica la pérdida del festival que albergó 13 años

Bilbao quiere convertirse en punto de referencia para los amantes de blues y ha completado el cartel de la primera edición del Bilbao Blues Festival con nombres de grandes estrellas que llenarán de ritmo las calles de la capital vizcaína durante tres días, del 29 al 31 de julio, en conciertos gratuitos. Artistas de primer nivel internacional como el legendario Bob Stroger, -que actuará en el I Bilbao Blues Festival con Kim Johnson y otros intérpretes formando la banda efímera Chicago All Stars-, Dana Fuchs o Raimundo Amador compartirán escenario con bandas locales de blues entre las que destacan los Travellin’ Brothers, que este jueves han estado presentes, y han tocado, en la inusual rueda de prensa en el Ayuntamiento de Bilbao en la que se ha presentado el cartel definitivo del festival.

Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao, patrocinador principal del festival, y el promotor musical y director del mismo, Carlos Malles, han señalado que este certamen nace con el objetivo de colocar a Bilbao en el circuito mundial de los aficionados al blues y con “voluntad de permanencia”, para asentarse con el paso de los años, y que la oferta sea cada vez más importante. “Posiciona aún más a Bilbao como ciudad de la cultura”, ha destacado Ochandiano, mientras que Malles ha puesto en valor que el programa que se ha cerrado es “de lo más variado” para tocar todos los estilos existentes dentro del blues y llegar a la vez al público especializado y a los que quieran acercarse a este estilo musical por primera vez. Sonará desde el blues clásico, de Chicago, blues rock y otros estilos afines como el boogie woogie, swing o rock and roll clásico. “Habrá incluso un toque flamenco de la mano de Raimundo Amador, único guitarrista español que ha tocado junto a BB King”, ha destacado Malles. “Objetivos muy bien marcados para divulgar este género, que es el origen de tantos estilos musicales”.

Euskadi ha demostrado ya que puede ser un foco de atracción de aficionados al blues. De hecho, Bilbao recoge el testigo de Hodarribia, que durante 13 años albergó el Hondarribia Blues, con importante éxito de público y de relevancia internacional, también bajo la promoción de Carlos Malles. El año 2018 fue el último que se celebró el certamen en la localidad guipuzcoana después de lo que se consideró un “error de procedimiento” en la concesión de las subvenciones de forma nominativa por parte del Ayuntamiento, que dejó como perjudicado a los organizadores del festival. También su momento surgieron denuncias de contrataciones durante el certamen que beneficiaron al grupo Montai, vinculado con un miembro del PNV.

“En 2019 ya no hubo festival, luego vino la pandemia y el PNV, que dirige la alcaldía, no quiso volver a apostar por el blues”, dice Igor Enparan, concejal de Abotsanitz, principal fuerza de la oposición en el Ayuntamiento de Hondarribia. La subvención para el festival dejó de consignarse en los presupuestos y “lo que el alcalde del PNV, Txomin Sagarzazu, no quiere hacer en Hodarribia, otros de su mismo partido demuestran que se puede hacer en Bilbao”. “Y, mientras, Hondarribia se ha quedado sin ese foco de atracción y de escaparate que era muy importante para la ciudad”, critica. Sin nombrar en ningún momento su experiencia en Hondarribia, Carlos Malles ha mostrado su “satisfacción” por presentar el festival de Bilbao después de “tres años duros”, ha señalado en referencia a los años en los que no se ha celebrado.

Quince conciertos y blues desde el Arenal al Guggenheim

En el primer festival de blues de Bilbao se podrá escuchar a artistas internacionales en el escenario al aire libre que se instalará en el Arenal o en el Kiosko: Ronnie Baker Brooks, Dana Fuchs, Raimundo Amador, Shemekia Copeland, Fantastic Negrito, Wax & Boogie feat Drew Davies, Noa & The Hell Drinkers, Flamingo Tours, Blues Triumvirate y Micky & The Buzz. Además de Bob Stroger, que subirá al escenario junto a Kim Johnson y otros intérpretes, formando la banda efímera Chicago All Stars, recibirá la txapela que le acreditará como Premio Bilbao Blues Festival. La banda local Travellin’ Brothers cerrará los conciertos el domingo, aunque otras bandas locales tendrán también presencia en el festival.

L fiesta del blues se extenderá del Arenal hasta el Casco Viejo, “al más puro estilo de Nueva Orleans”, gracias a los pasacalles que desplegará la ‘dixie band’ 'Granujas a todo ritmo’. El festival no acabará en la música, porque la programación se completa con conciertos pedagógicos para niños en el Guggemhein, y diversas charlas sobre la mujer y el blues.

Los representantes de los Travellin' Brothers, presentes en la rueda de prensa, han bromeado sobre el tipo de público que asiste a estos conciertos. “Más bien de mediana edad”, han dicho, entre risas, y, por lo tanto, se entiende que con mayor capacidad para gastar en la ciudad que los que acuden a otros festivales. Una apreciación que ha celebrado Ochandiano. “Se trata de abrir nuevos nichos”, ha señalado, con el objetivo de que tenga un retorno importante para la ciudad. El ayuntamiento financia este festival a través de un patrocinio que supera los 200.000 euros. Con el objetivo de que atraiga a la mayor cantidad de público posible, el Bilbao Blues Festival ya ha sido presentado en los circuitos internacionales del blues.