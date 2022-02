Metallica, C Tangana o Pet Shop Boys: Bizkaia se olvida de la pandemia y retoma los macroconciertos

Olvidadas las restricciones por la COVID-19, Bizkaia ha hecho una apuesta por el regreso de los conciertos. Tras más de dos años sin macroconciertos en Bilbao, los grandes anuncios de festivales y actuaciones de músicos tanto nacionales como internacionales han ido saliendo a la luz durante las últimas semanas. Entre ellos, se encuentran leyendas del rock como Metallica o Status Quo, bandas como Pet Shop Boys o The Killers, cantantes de reguetón como J. Balvin o Sebastián Yatra y artistas de fama mundial como Alejandro Sanz o Juan Luis Guerra.

Fito y Fitipaldis anuncia un concierto en el estadio de fútbol de San Mamés: "No hay otro sitio que nos haga más ilusión"

El primer artista que abrirá una larga lista de conciertos durante los próximos meses será C. Tangana con un concierto en el Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo el próximo 9 de abril. No es la primera vez que el madrileño toca en la provincia. Ya lo hizo en 2019 envuelto en una polémica porque fue contratado por el Ayuntamiento para que cantara en Aste Nagusia, las fiestas de Bilbao. Tras las críticas de Elkarrekin Podemos, el movimiento feminista y multitud de personas en las redes sociales por "las letras machistas" del cantante, el Consistorio retiró el contrato. Aún así C. Tangana realizó no uno, sino dos conciertos gratis en la ciudad a modo de respuesta.

Le seguirá otro madrileño, José Miguel Conejo Torres, más conocido como Leiva, que llegará al Bilbao Arena Miribilla el próximo 21 de mayo para presentar su nuevo disco 'Cuando te muerdes el labio' en el que recopila colaboraciones con 14 artistas mujeres que fueron por el cantante pensando en cada una de ellas.

Junio dará comienzo a los macroconciertos en Bilbao. El primero de ellos, el día 11, tendrá lugar en el estadio de fútbol San Mamés y contará con 45.000 asistentes. La banda que se encargará de hacer vibrar la emblemática plaza será Fito y Fitipaldis, que durante el anuncio del concierto multitudinario confesó que en los últimos dos años habrá pasado de tocar en el jardín de su casa a hacerlo en un estadio de fútbol.

Siete días después, el 18 de junio, será el turno del reguetón con el colombiano Sebastián Yatra, que dará un concierto en el Bilbao Arena Miribilla dentro del Bilbao Musik Fest 2022, de música latina. Otro festival en el mismo recinto -que cuenta con una capacidad para más de 10.000 espectadores- , pero esta vez de leyendas del rock, tendrá lugar a finales del mes, concretamente entre el 24 y 25 de junio. Se trata del BBK Bilbao Music Legends, cuya cabeza de cartel será la banda británica Status Quo. También tocarán junto a él tocará Paul Carrack, que presentará su último trabajo "One on One ", y la banda británica Hawkwind, que se encuentra realizando su '50th Anniversary Live Tour'.

El punto fuerte llegará el 3 de julio con el concierto de Metallica, que al igual que en el caso de Fito y Fitipaldis, se celebrará en el estadio de fútbol de San Mamés frente a 45.000 personas. Su actuación dará por finalizada una larga jornada de rock en el festival Bilbao-Bizkaia Rock Day, ya que, antes que la banda californiana tocarán Weezer, The Hellacopters, Nothing But Thieves y The Regrettes, que comenzarán su actuación a las cuatro de la tarde.

El regreso a los escenarios de Juan Luis Guerra recalará en Bilbao con una actuación en el BEC el 7 de julio tras pasar por ciudades como Miami, Chicago o Puerto Rico. Lo hará dentro su gira 'Entre Mar y Palmeras 2022', con la que regresa a los escenarios a partir del 5 de marzo, junto a su banda de músicos 4.40. Desde esa misma fecha y hasta el 9 de julio tendrá lugar el festival Bilbao BBK Live, que tras dos años de parón regresará a Kobetamendi (monte Cobetas, escenario del festival) con cartel que incluye a The Killers, Pet Shop Boys, Naty Peluso y J Balvin, entre otros. Antes de la pandemia, el festival contaba con un aforo que rondaba los 120.000 asistentes. Se desconoce, por el momento, si debido a la situación sanitaria se reducirá el número de asistentes permitidos.

También en Kobetamendi, Alejandro Sanz, ofrecerá un concierto el 16 de julio que en su fecha inicial iba a tener lugar en 2020, pero fue aplazada primero a 2021 y ahora a 2022 a raíz de la pandemia. El colombiano Camilo cantará el 23 de julio en el BEC dentro de su tour por España, en el que también pasará por ciudades como Pamplona o Zaragoza. Por último, ya en octubre, concretamente el 27, la banda británica de indie rock, formada en Glasgow, Escocia, en 2001, Franz Ferdinand realizará un concierto en Bilbao Arena por su gira motivada por la salida de su disco de grandes éxitos "Hits To The Head".