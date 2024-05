Bilbao activará en junio la zona de bajas emisiones: qué coches podrán circular y cuándo

La zona de bajas emisiones (ZBE) en Bilbao entrará en vigor el próximo 15 de junio, lo que implicará restricciones para acceder, circular y estacionar en el centro de la villa para coches contaminantes y grandes contaminantes los días laborables, de 7:00 a 20:00 horas, salvo excepciones y moratorias, según ha informado en comisión municipal la concejal de Movilidad y Sostenibilidad, Nora Abete. Tras la aprobación inicial del proyecto de ordenanza que regulará la futura zona de bajas emisiones en el pleno del diciembre de 2023 se abrió un periodo de exposición pública del texto para la presentación de alegaciones por parte de ciudadanos y asociaciones, y se prevé aprobar definitivamente la ordenanza en el pleno de este viernes.

Según ha dado a conocer Nora Abete, se han recibido 186 alegaciones, de las cuales 48 “no hacían alusión directamente al texto, sino que eran reflexiones, declaraciones de principios u opiniones sobre el proyecto”. Otras 138 de las presentadas sí hacían alusión a los artículos de la ordenanza y, en total, se han aceptado 55 parcial o totalmente, tal y como recoge Europa Press. En cuanto a las desestimadas, Abete ha explicado que no se han aceptado porque “la gran mayoría rechazaban la implantación de la zona de bajas emisiones, que es de obligado cumplimiento por la ley de cambio climático y, por lo tanto, no podían incorporarse al texto”. Otras se han desestimado porque su aceptación, ha precisado Abete, “hubiera significado que no hubiésemos cumplido los objetivos ambientales para 2030” y otras porque “planteaban unas restricciones tan excesivas que nos hubieran generado un impacto demasiado importante en la ciudadanía, es decir, que lo que se ha descartado ha sido por exceso o por defecto”.

En cuanto a las alegaciones que se han aceptado, Nora Abete ha destacado el aumento en el número de invitaciones para los residentes y para los comerciantes de la zona propiamente dicha, que pasarían de cuatro a seis. Además, se incorpora una nueva categoría como son los profesionales de la hostelería, que también pasarán a tener invitaciones. Además, para las personas mayores de 70 años, nacidas en 1955 o con anterioridad, también se aumenta el número de invitaciones que tendrán y pasarán a ser 16. Asimismo, las autorizaciones también podrán ser cuatro matrículas por parcela de garaje y, en cuanto a los trámites, se tiene la intención de agilizar y facilitar todo el procedimiento para los vehículos extranjeros que vayan a circular por la zona de bajas emisiones y también para las personas con movilidad reducida, que están exentas.

En cuanto a las exenciones, Abete ha indicado que se han incorporado algunas nuevas, como, por ejemplo, que los vehículos de personas empadronadas puedan ser también vehículos en renting, leasing o a nombre de empresa. Por otro lado, en algunos casos concretos de vehículos que van a un garaje que está fuera de la zona de bajas emisiones y tengan que circular por esta, también estarán exentos. Y también lo estarán los vehículos históricos.

Moratorias y plazo

En relación a las moratorias, se dejará también entrar en zona de bajas emisiones de forma temporal a quienes acrediten haber comprado un vehículo no contaminante hasta la fecha de entrega y también para los vehículos de ocasión o que utilicen matrículas temporales hasta la matriculación definitiva. Otras novedad será también que el informe que valore el cumplimiento de los objetivos se publicará de forma anual y no bianual como estaba previsto en un inicio. Con esta ordenanza, ha asegurado Nora Abete, se va a conseguir “reducir la contaminación ambiental y sonora derivada del tráfico en la ciudad y así también mejoraremos la salud de las personas”. “Este y no otro es el objetivo de la zona de bajas emisiones”, ha asegurado, para afirmar que la zona de bajas emisiones “nos va a permitir vivir más y mejor, como decíamos también en el PMUS”.

En cuanto a los plazos, Abete ha indicado que la ordenanza y la zona de bajas emisiones entrará en vigor el 15 de junio, y a partir de esa fecha y como norma general, sin tener en cuenta las moratorias o las exenciones, se aplicará a los vehículos A, o sin etiqueta, y un año más tarde a los vehículos B. Además, ha anunciado que a lo largo del mes de mayo se habilitarán herramientas para facilitar a la ciudadanía la información pertinente, para poder resolver las dudas sobre la normativa y llevar a cabo las gestiones oportunas para cumplir con la misma. Así, se habilitarán una oficina de información, un teléfono gratuito y una página web específica para dar toda la información y también se lanzará una campaña informativa de comunicación y sensibilización. Hay más información disponible en este enlace.

Para concluir, Nora Abete ha puesto en valor el número de alegaciones recibidas porque, según ha dicho, “es importante que la ciudadanía sea consciente, participe y dé su opinión”. Además, ha asegurado que la normativa no se ha hecho “en base a ocurrencias ni a ideas preconcebidas, sino con estudios muy rigurosos que son los que nos dicen que aplicando estas restricciones llegaremos a los objetivos de calidad del aire que son mucho más restrictivos para 2030 y que, de seguir como estamos ahora, no llegaríamos”.