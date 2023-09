Bildarratz decidió en primera persona que Labayen no tenía un conflicto de intereses en el caso del transporte escolar

El socio-director de Cuatrecasas en Euskadi, Joanes Labayen, informó directamente al responsable de Educación, Jokin Bildarratz, de que tenía interés y participación en la empresa de autobuses Autocares URPA cuando el consejero, en primera persona, le llamó para contratarle como asesor jurídico externo para resolver el conflicto entre la Administración y las compañías adjudicatarias de las rutas de transporte escolar de la red pública. URPA es precisamente una de las mercantiles que ofrece el servicio, en concreto 15 rutas en Gipuzkoa. Labayen, de estar a un lado de la mesa, saltó al otro en cuestión de semanas y, además, en un momento particularmente complejo.

Los Miñones, el cuerpo policial de 1793 que todavía sigue patrullando y multando a conductores en Álava

Más

En una entrevista en Radio Euskadi, Bildarratz ha revelado que procedió a la contratación directa y personal de Labayen, que además es marido de la presidenta del Parlamento Vasco, su compañera en el PNV Bakartxo Tejeria, y excolega de bufete de su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, porque, acto seguido, él mismo le dijo que esa circunstancia mercantil no le suponía ningún conflicto de intereses. “Me lo transmite el propio responsable cuando yo me pongo en contacto. 'Que sepa, consejero, que estoy aquí [en URPA], pero que no tengo ninguna incompatibilidad'. Y nosotros no vemos ningún tipo de incompatibilidad”. No ha mencionado que se hiciera ningún otro contraste interno previo.

¿Cuál es la secuencia de hechos? Euskadi saca a licitación -para resolver en agosto- las 467 rutas de la escuela pública, que aglutina al 50% de los estudiantes. Muchas de ellas quedan desiertas y la Administración ofrece a las adjudicatarias del año anterior una prórroga “en las mismas condiciones”. Finalmente, ante los huecos aún existentes, explora una orden ejecutiva para contratarlas a la fuerza pagando el coste real más un plus del 6% en concepto de “beneficio industrial” previsto en la legislación. Es en este proceso donde entra Cuatrecasas. En medio, el curso arranca con un plante de siete días de las prestatarias de las rutas alavesas y vizcaínas, lo que obligará a costear ahora unas compensaciones por desplazamientos en coche, en transporte público o caminando. En Gipuzkoa, aparentemente, todo transcurrió con normalidad.

Ha dicho Bildarratz de Cuatrecasas que es “una empresa referente” en el país y que, en todo caso, se llegó a ella después de que URPA recibiera las rutas que le correspondían. “Y que me digan en qué se ha visto beneficiada esta empresa. [Tiene] El 3,2% de las rutas. Concursó a 30 y se llevó 15 [...]. Además, de las 15 [que ejecutará] en 12 es la única que se ha presentado. Toda esta situación me está sorprendiendo un poco”, ha indicado el titular de Educación, que ya ha solicitado comparecer en el Parlamento Vasco para detallar todos estos puntos que, para la oposición, son un “escándalo”.