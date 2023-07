Bizkaia estrena un nuevo Gobierno foral en femenino: el 80% del gabinete de Etxanobe son mujeres

Bizkaia estrena este viernes el nuevo Gobierno foral tras las elecciones del 28M que es mayoritariamente femenino. No sólo es mujer la diputada general de Bizkaia por primera vez en la historia, sino que en el Consejo de Gobierno foral que preside Elixabete Etxanobe se sentarán una mayoría de mujeres. Siete de los nueve diputados que han tomado este viernes posesión de su cargo son mujeres y sólo dos hombres. El hecho en sí no debería ser noticia, y llegará un momento en el que no lo sea porque esté totalmente normalizado, pero hoy en día constituye todavía una rareza que la presencia femenina sea tan mayoritaria y que las instituciones vayan más allá de la paridad a las que les obligan las cuotas. Se da la circunstancia de que también por primera vez en la historia la diputada general de Gipuzkoa es una mujer, Eider Mendoza (PNV), y también son mayoría las mujeres en su Gobierno, y Vitoria tiene alcaldesa, Maider Etxebarria (PSE-EE). Hasta ahora, en Euskadi, solamente Pilar Careaga había dirigido una institución local: fue alcaldesa de Bilbao en el franquismo.

El Gobierno de coalición PNV-PSE-EE que ha celebrado este viernes su primer consejo de Gobierno está compuesto por nueve diputados, siete del PNVy dos socialistas y tiene dos tenientes de diputada general: Ainara Basurko, primera teniente de diputada general y diputada de Promoción Económica (PNV); y Teresa Laespada, segunda teniente de diputada general y diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad (PSE-EE). Ager Izagirre lidera Administración Pública y Relaciones Institucionales (PNV); Itxaso Berriojalbiz, Hacienda y Finanzas (PNV); Amaia Antxustegi, Acción Social (PNV); Leixuri Arrizabalaga (PNV) Euskera, Cultura y Deporte; Imanol Pradales Infraestructuras y Desarrollo Territorial (PNV)l; Sonia Pérez Transportes, Movilidad y Turismo (PSE-EE), y Arantza Atutxa Medio Natural y Agricultura (PNV).

Aunque el Etxanobe apostó en su discurso ante las Juntas Generales para presentar su candidatura por una cierta continuidad, el nuevo Ejecutivo tiene cinco caras nuevas. La reunión de primer Consejo de Gobierno foral ha servido de primera toma de contacto para “poner en marcha el engranaje de la nueva estructura de la Diputación Foral de Bizkaia”, según han señalado fuentes de la propia institución. En paralelo, el PNV tendrá que buscar sustitutos para dos 'pesos pesados' en el Parlamento Vasco. Arrizabalaga y Berrojalbiz lideraban las negociaciones en Educación y Presupuestos, respectivamente.