Elixabete Etxanobe, primera mujer al frente de Bizkaia, tendrá mayoría absoluta con el PSE-EE y adelanta una reforma fiscal 'light'

Elixabete Etxanobe ha sido elegida este miércoles como nueva diputada general de Bizkaia con los votos de su partido, PNV, y del PSE-EE, formación con la que ha llegado a un acuerdo para repetir la coalición de gobierno durante los próximos cuatro años. La suma de ambos partidos dota al Gobierno de mayoría absoluta en las juntas -31 junteros, el 60%-, lo que garantiza la “estabilidad” al Ejecutivo que dirigirá Bizkaia. Una “estabilidad” que Etxanobe ha recordado que es fundamental para mejorar la sociedad y ha puesto en valor que este “acuerdo entre diferentes”, que refleja la “pluralidad de la sociedad”, es el que ha dirigido Bizkaia desde 2015. Iker Casanova ha presentado su candidatura a diputado general por EH Bildu, aunque ya sabiendo que el acuerdo entre PNV y PSE-EE hacía inviable que saliera adelante. PP y Elkarrekin Podemos han votado en blanco.

En su discurso de presentación de la candidatura, Etxanobe ha hecho autocrítica de los resultados electorales en el 28-M, que no fueron los que esperaban, ya que el PNV ganó las elecciones con 22 escaños en las Juntas, tres menos que hace cuatro años. “Tomo nota”, ha señalado.

La nueva diputada general recoge el testigo de Unai Rementeria, presente en la Casa de Juntas de Gernika y al que se ha agradecido su labor -también Iker Casanova se ha despedido del anterior mandatario desde la tribuna- y muchos de los proyectos a los que se ha referido en su discurso son los que ya se han presentado o iniciado en la anterior legislatura por ser proyectos complicados que abarcan varios años: entre ellos, el túnel bajo la ría, el Guggenheim de Urdaibai, o el puente entre Barakaldo y Erandio. En cualquier caso, proyectos aparte, Etxanobe ha destacado como una de las líneas fundamentales de identidad de su Gobierno “poner en el centro las personas” para que “nadie se quede atrás” en las crisis y constituir una sociedad con “igualdad de oportunidades”. “Quiero que para nuestras hijas la desigualdad sea historia” y que “el machismo, el racismo, la xenofobia o la homofobia, no tengan cabida en nuestra sociedad”, ha dicho. También ha adelantado, en parte, el sentido de la próxima reforma fiscal, que será fundamental en esta legislatura: “La fiscalidad hay que usarla para impulsar una Bizkaia atractiva para invertir, incentivar la I+D+i, la competitividad, atraer talento, fomentar el emprendimiento, impulsar nuevos sectores de actividad, arraigar aquí a las empresas y por supuesto sus puestos de trabajo”. “Competir únicamente rebajando impuestos sería un grave error, tanto como no utilizar la fiscalidad para reforzar nuestro atractivo”, ha dicho, y ha defendido que “lo que tenemos actualmente, es un sistema fiscal justo y progresivo”. “Cualquier reforma debe ser para mejorar y no puede poner en riesgo lo que ya tenemos”. Es decir, una reforma 'light' sin demasiados cambios, como ya adelantaban durante la campaña electoral.

La actividad económica, el empleo, y la movilidad sostenible son los tres ejes sobre los que se ha comprometido a desarrollar la acción política, además de promover el sector de los cuidados, un punto en el que ha anunciado la creación de dos nuevas residencias en Sestao y Abadiño con 120 plazas distribuidas en unidades convivenciales de hasta 25 personas. En materia de promoción económica ha anunciado la creación del Fondo Bizkaia Industria y Talento, dotado con 60 millones de euros, para el arraigo y promoción de proyectos industriales estratégicos, el desarrollo de suelos para la actividad económica y la captación y retención de profesionales de alta cualificación.

Se ha comprometido, además, a “defender las competencias forales en cualquier ámbito, ante cualquier instancia” como, según ha indicado, está sucediendo en el proceso de desanexión de Usansolo. “La Diputación seguirá defendiendo la foralidad donde se vea amenazada, desde el convencimiento de que el sistema foral es la base de nuestro autogobierno”, ha asegurado.

En materia de movilidad, ha reivindicado el fomento del transporte público y el impulso del uso de la bicicleta. De este modo, ha priorizado el desarrollo de la Línea 5 de metro y la construcción de la Línea 4, con la que, además de comunicar los barrios del sur de Bilbao, se pretende integrar Enkarterri en el sistema de metro a través de la conexión entre el suburbano y la línea de FEVE que discurre por esta comarca. “Para ello es imprescindible la transferencia de esta línea de FEVE a Euskadi. Y la Diputación mantendrá una actitud proactiva en esta tarea”, ha indicado. Para el desarrollo de todos los proyectos ha “tendido la mano” al resto de los grupos.

Si el discurso de Etxanobe ha apostado por la continuidad de la labor llevada a cabo por los gobiernos de Unai Rementeria desde 2015, el discurso de Iker Casanova se ha centrado en la cambio rotundo y ha apostado por tres grandes transformaciones: “un cambio de análisis, una nueva forma de hacer política, y la puesta en marcha de nuevas políticas”.

Respecto al ámbito de la fiscalidad, Casanova ha reivindicado una reforma fiscal, así como medidas a corto plazo para “hacer el conjunto del sistema fiscal más progresivo, para mejorar la recaudación, mejorar los servicios públicos, repartir la riqueza y dinamizar la economía”. En el ámbito económico, el candidato de EH Bildu ha dado “prioridad absoluta” a la “reindustrialización” de Bizkaia frente a la apuesta por el turismo y los grandes eventos. “Tenemos que dejar de ver cómo se pierden 'euskalteles', 'navales' o 'ibermáticas'”. ha dicho.

El candidato de EH Bildu ha censurado que la política de transporte e infraestructuras actual se basa en “parámetros obsoletos” porque, aunque se “habla” de movilidad sostenible, “el dinero va a carreteras en su mayor parte” y, en esta línea, ha considerado que “esta tiene que ser la legislatura del Metro”.

Casanova ha emplazado a los partidos de izquierdas a posicionarse en “en el futuro político de este país” y decidan si van a estar “construyendo mayorías de izquierda al servicio de políticas sociales” o en “la órbita del PNV y quizás también del Partido Popular, frenando el cambio”. “Si se sitúan en la construcción de un proyecto de futuro de izquierdas, nos encontraremos”, ha señalado.

Desde las distintas formaciones, el PP ha apostado por “conseguir acuerdos” en las Juntas Generales de Bizkaia para impulsar medidas que permitan al territorio “volver al pelotón de cabeza”. Elkarrekin ha lamentado que la propuesta de la candidata a diputada general, Elixabete Etxanobe, es “meramente continuista”. PNV y PSE-EE han asegurado que el pacto de gobierno que han alcanzado “no cierra la puerta” a acuerdos y su mano estará “tendida” al resto de grupos.