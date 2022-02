Blanco se reivindica como líder de EA “con toda la legitimidad democrática” y defiende la continuidad en EH Bildu

El sector oficial de Eusko Alkartasuna ha querido escenificar un apoyo cerrado a la reelegida secretaria general, Eva Blanco (Amurrio, 1973) tras un fin de semana congresual con dos asambleas paralelas reunidas simultáneamente y que ha derivado en que el potente sector crítico ha votado sus propias ponencias políticas, que piden “independencia” de EA dentro de EH Bildu, y hasta su propio equipo alternativo, con la exconsejera Esther Larrañaga como portavoz inicial. Blanco, en un breve discurso, ha calificado de “espectáculo” lo acontecido y ha remarcado que su designación se ha hecho “con todas las garantías”, “cumpliendo el reglamento interno” y con la mayoría no solamente entre quienes han participado en el congreso oficial sino de todo el plenario de compromisarios.

EA se sitúa al borde de la ruptura total con la celebración de dos congresos paralelos

El 100% de los delegados oficiales han apoyado a Blanco pero, según ha recalcado ella misma, representan “el 54%” del plenario pese al boicoteo del sector crítico. “Los resultados le dan toda la legitimidad democrática a la nueva dirección”, ha enfatizado la también parlamentaria vasca, que ha aseverado que “nadie ha quitado” a los críticos “el derecho a participar” y confrontar dentro del congreso. “En vez de debatir, tenían decidido dar espectáculo. No son capaces de aceptar la mayoría”, ha añadido, visiblemente enojada.

Blanco, que accedió al cargo en 2019 en sustitución del dimitido Pello Urizar, uno de los pocos históricos de EA que ha arropado al nuevo equipo, ha avisado de que “si se hubiese aprobado” la ponencia política de los críticos “en la práctica habrían situado a EA fuera de EH Bildu”. “Lo hemos cerrado. Ya está. Cerrado. Toca ponernos a trabajar con disciplina”, ha señalado la secretaria general electa. Y ha abundado: “EA es parte imprescindible de EH Bildu. En las políticas del día a día en EH Bildu se ve la huella de EA”. Al término de su alocución, ha tenido un recuerdo para los “creadores” del partido, casi todos alineados con los críticos, y les ha dicho: “Cuidaré este partido como si fuera mi tercer hijo”.

La proclamación ha tenido mucho de reivindicación personal de la figura de Blanco, a la que han aplaudido los presentes durante largos minutos y puestos en pie. “Gracias a todas las personas que durante todos estos largos meses me habéis cuidado. Sin vosotros hoy no estaría aquí”, ha señalado. Leire Pinedo, Iker Ruiz de Egino, Maider Otamendi, Asier Gómez, Lohitzune Txarola o Lorena López de Lacalle son algunos de los integrantes de la nueva ejecutiva, que ha renovado también las territoriales, la mayoría hasta ahora en manos del sector rival. En la clausura del congreso no han participado -como es habitual en otras citas similares- invitados de otras organizaciones, incluso ni siquiera los líderes de EH Bildu o de los otros partidos de la coalición.

Al margen de las discrepancias internas, Blanco ha querido hablar de política al menos en una parte de su alocución. “En 2023 nos jugamos mucho como EA, como EH Bildu y sobre todo como país”, ha asegurado sobre las elecciones municipales y forales del próximo año. Las reivindicaciones de los pensionistas y de los jóvenes, la transición ecológica, el feminismo o el reto demográfico serán sus prioridades. “Y, claro, la independencia de Euskal Herria”, ha remachado.