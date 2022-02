Los críticos de EA retan al partido con una líder alternativa, la exconsejera de Ibarretxe Esther Larrañaga

"Claudicar o rebelarse". Con una urna del referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña, el congreso paralelo de los críticos de EA ha ido un paso más allá y ha votado una Ejecutiva alternativa a la que saldrá del congreso oficial, que reelegirá a Eva Blanco. Minutos antes de la proclamación oficial de Blanco y al grito de "¡Demokrazia, demokrazia, demokrazia!" y de "Gora Eusko Alkartasuna!", se ha presentado un grupo "motor" de la "democratización" que tiene como portavoz -se ha evitado expresamente el uso de "secretaria general" o similares- a la exconsejera de Medio Ambiente de Juan José Ibarretxe, Esther Larrañaga (Bergara, 1955). Al menos inicialmente, ella será la referencia.

Los críticos, que ya este sábado habían votado la ponencia política que pide "independencia" de este partido dentro de EH Bildu e incluso limitar su acuerdo con Sortu o Alternatiba a "elecciones concretas" y otro documento que cuestiona el modelo organizativo oficial, han planteado un equipo alternativo de quince personas, en el que hay cargos públicos como las ediles de EA en Pamplona y también históricos como Manolo Vigo, promotor de la RGI vasca, o Ikerne Badiola. "Hoy más que nunca es imprescindible EA, esa fuerza socialdemócrata, abertzale e inequívocamente comprometida con los derechos humanos", ha enfatizado Larrañaga. Y ha añadido: "EA tiene que formar parte de un EH Bildu plural, que amplíe esa base entre diferente. No puede ser que la única aportación de EA en EH Bildu sea asentir".

"Es verdad que no son momentos fáciles. Nuestro partido un día sí y otro también aparece en los medios y está en boca de todos por sus déficits democráticos. Pero esto nunca ha sido la imagen y la esencia de nuestro partido. Nació para regenerar las formas de hacer política. EA no merece una dirección que cierre puertas a su afiliación [...]. Vamos a organizarnos. EA maite dugu!", ha solemnizado Larrañaga.

En esta sesión han participado 147 compromisarios, que son más que los electos para el congreso oficial afines a los críticos que no se han presentado a esa cita y han organizado estas votaciones paralelas. Los promotores explican que se ha abierto a todos los militantes de base que han querido sumarse y han recalcado las "garantías" de todo el proceso. Significativamente, también serán más que los alrededor de 130 que proclamarán a Blanco y a su equipo. No obstante, este domingo se ha ausentado por motivos personales el principal referente de este grupo, el fundador y primer lehendakari, Carlos Garaikoetxea.

Tras la votación, el auditorio ha prorrumpido en aplausos y un veterano afiliado ha pedido acabar cantando de viva voz y con 'irrintzis' el 'Txoria txori'. Larrañaga ha pedido un aplauso para los dirigentes críticos que han encabezado el sector en estos últimos años y que, desde este lunes, quedarán suspendidos del partido. Son Maiorga Ramírez, Iratxe López de Aberasturi, Miren Aranoa, Mikel Goenaga -que al votar en la urna ha hecho una señal de victoria con sus dedos- y Esther Korres.

Se da la circunstancia de que el congreso paralelo se ha trasladado este domingo de la sede de EA en Vitoria al palacio de congresos Europa. No es un lugar casual, ya que es el mismo donde se celebra el cónclave oficial. La cita ha sido una sala diferenciada y las personas participantes no se han cruzado entre sí en ningún momento. De hecho, los críticos han avanzado que no asistirán a la proclamación de Blanco. En medio, este edificio acoge el homenaje anual al socialista asesinado por ETA Fernando Buesa, en el que sí coincidirán cargos de ambas facciones.