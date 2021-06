Guggenheim verde, una oportunidad de futuro

A estas alturas, resulta innecesario destacar que para cualquier vizcaíno supone un orgullo que a la orilla de la ría de Bilbao se sitúe el museo Guggenheim, un edificio emblemático, mundialmente reconocido por su singularidad, y su aportación a la cultura global. Referente de la capital, símbolo de la modernidad y de la dimensión internacional de Euskadi, cualquier iniciativa vinculada a la marca Guggenheim supone una oportunidad, pero también una responsabilidad para las instituciones que la impulsan.

Por ello, casi 24 años después de su inauguración, desde el gobierno de la Diputación de Bizkaia, hemos desarrollado con especial cuidado (menos presente en otros momentos) un proyecto de ampliación que persigue la conexión con un espacio natural de difícil comparación como es el entorno de la reserva de Urdaibai y que pretende recabar el apoyo financiero de Europa a través de los fondos Next Generation. Sumar cultura, economía, recuperación paisajística y sostenibilidad medioambiental no está al alcance de cualquier iniciativa. De ésta sí, y por ello estamos especialmente orgullosos y esperanzados.

La financiación constituye uno de los principales retos a los que se enfrenta este proyecto, porque 81 de los 127 millones del presupuesto tendrán su origen en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea. Al margen de otras consideraciones, el coste de la ampliación fue un obstáculo insalvable cuando, hace una década, con otro punto de partida y un desarrollo distinto, se planteó esta segunda sede, en un contexto económico endiablado y la realidad de una profunda crisis.

Para dar respuesta a otra crisis, económica y social, la derivada de la COVID-19, la Unión Europea ha puesto en marcha un programa inspirado e impulsado por líderes como el presidente Pedro Sánchez que, felizmente, cuenta con un amplio consenso político y se aparta de las recetas basadas en la austeridad a ultranza.

En este marco, el Guggenheim verde, que prevé la participación de iniciativas privadas, supone un espaldarazo a la proyección económica de la zona, vinculada a su condición de reserva de la Biosfera. Permite, además, una diversificación en la orientación de los fondos hacia sectores como el turismo y la cultura, que requieren de una especial atención dado su creciente peso en el conjunto de la economía vasca, con vías ya exploradas por otros destinos como el aumento de las pernoctaciones que a buen seguro provocará.

La elección del doble emplazamiento propuesto para los contenidos que acogerá el museo, la antigua fábrica de Dalia y los astilleros de Murueta, persigue, además, la recuperación de espacios degradados de antiguo uso industrial, que en cualquier caso deberán afrontar antes o después procesos de regeneración con el consiguiente coste económico.

No quiero olvidarme, no podría hacerlo como alcalde y miembro de la ejecutiva de Eudel, de la vertiente local, de la positiva afectación sobre los municipios de Gernika y Murueta, y de otros del entorno, que se verán beneficiados por la actividad del Guggenheim y que se verán vinculados a una marca de prestigio, como ya he señalado.

Estamos, en definitiva, ante una oportunidad económica, social y cultural, que puede y debe contribuir a la cohesión social del territorio y, tan importante como esto, a ensanchar nuestra proyección internacional para presentarnos ante el mundo como el país moderno que somos. Este proyecto debe subrayar nuestra pasión por nuestras raíces, pero, sobre todo, por la investigación, el paisaje, la naturaleza, la sostenibilidad, las nuevas formas de movilidad o la conexión con la creación artística. En definitiva, todo aquello que nos hemos ganado con el esfuerzo de miles de trabajadores que se dejaron la piel en las fábricas y los astilleros, que sacaron adelante sus proyectos familiares y vitales, pero también un proyecto común, un espacio más amable y habitable para las nuevas generaciones, por las que trabajamos todos los días.