El pasado además de irrecuperable también es didáctico, pero como no tenemos por costumbre escuchar a quienes nos precedieron no salimos de nuestras habituales fatalidades, siglo tras siglo, barbarie tras barbarie. La historia siempre tiene respuestas a todas las preguntas del presente, dado que lo que vivimos ahora no difiere demasiado de lo que vivieron nuestros antepasados. En nuestro país la extrema derecha avanza formando ya un gobierno de coalición con los populares en Castilla y León, poniendo, así, en riesgo nuestra democracia parlamentaria.

La pretensión de los poderes más reaccionarios, con la inestimable ayuda de muchos medios de comunicación, es colocar en las instituciones más relevantes del Estado a unos dirigentes políticos medievales —liderados en esta ocasión no por Isabel la Católica sino por Isabel la Desvergonzada— para que les procuren los privilegios medievales a los que tan acostumbrados están; condenando, así, a nuestro país a lo que siempre ha estado condenado: a un retroceso histórico suicida....

Para tratar de frenar el avance de los movimientos totalitarios no ha habido en la historia ni pócimas mágicas ni milagros celestiales, pero siempre ha resultado conveniente, o cuando menos recomendable, acudir a la experiencia relatada por quienes en el pasado sufrieron la embestida de dichos movimientos. En el mes de agosto del año 1931 el periodista español Vicente Sánchez Ocaña entrevistó en París a Alexander Kerensky, político socialista que tuvo en sus manos el destino de Rusia, cuando como jefe del gobierno provisional, no pudo detener la insurrección de octubre de 1917 frente a los bolcheviques, capitaneados por Lenin. En aquellos días de agosto ya habían comenzado a surgir los problemas de la República española, que tantas semejanzas parecían tener con los problemas acaecidos durante la revolución rusa, hasta el punto que al Gobierno de Alcalá Zamora se le denominó en diversas publicaciones nacionales "el periodo Kerensky".

Lo primero que el dirigente ruso, exiliado en la capital francesa, advirtió en esta entrevista fue que la situación española era distinta a la de la rusa, ya que cuando los socialistas rusos trataron de crear una república, se encontraron con una nación de ciento cincuenta millones de personas en un Estado deshecho, sin administración ni servicios públicos ni policía, en guerra con Alemania y acosado, a la izquierda por Lenin y a la derecha por los cosacos de Kornilof. En España, según Kerensky, la situación era distinta. Tras hacer saber a su entrevistador que él confiaba en que la coalición republicano-socialista lograría organizar un Estado liberal y democrático, finalmente le advirtió que también "sería preciso que las fuerzas democráticas permanezcan unidas y que el gobierno de impresión de autoridad y de fuerza ya que con facilidad las masas incultas y los revoltosos de profesión le pierden el respeto a un gobierno democrático condenándonos a dictaduras".

Masas incultas y revoltosos de profesión. He ahí la respuesta del pasado a lo que ocurre en el presente. Sobre todo en Castilla y León...