Los tiburones del Aquarium de San Sebastián han recibido este jueves a un Olentzero de 1,75 metros de alto y más de 20 kilos de peso que ha sido introducido en el oceanario por acuaristas del equipo de biología del museo oceanográfico donostiarra y elaborado con materiales que no perjudican a los peces. La inmersión ha tenido lugar pasadas las diez de la mañana. El Olentzero es obra de Maite Peña y ha sido confeccionado con materiales que no se dañen dentro del agua y no perjudiquen a los seis mil peces con los que convivirá, según ha explicado Haizea Urrestarazu, del equipo de Biología del Aquarium.

Urrestarazu ha explicado a Europa Press que es "un día muy especial" para el Aquarium ya que a su equipo de Biología le hace "mucha ilusión" introducir a Olentzero un año más en el oceananario donde estará protegido por "seis mil peces y dos tiburones de gran tamaño". Además, ha animado a los niños a acudir al Aquarium, para ver a Olentzero.