Los casos activos de COVID-19 en Euskadi descienden a 6.837 y la UCI presenta una ocupación del 82,54%

Los casos activos de COVID-19 en Euskadi son 6.837, un 20% menos que los 8.447 que se registraban el pasado martes. La tasa de incidencia acumulada también ha caído más de un 25% en ese período y se sitúa en 450,20 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días con todos los territorios ya en alerta naranja tras haber abandonado el nivel rojo. Solamente Bilbao, de las tres capitales, siguen en el máximo nivel de riesgo de transmisión comunitaria y Abadiño, Balmaseda e Irún han salido de esa zona roja en las últimas 24 horas.

Cuatro fallecidos más elevan a 1.034 los muertos totales con COVID-19 en las residencias vascas

La otra cara de la moneda es que la presión asistencial no baja con la misma intensidad. Hay 168 camas de UCI ocupadas con casos críticos de coronavirus de las 355 habilitadas, el 47,32%, a los que se suman 125 pacientes graves con otras patologías, lo que revela una ocupación total del 82,54%. La semana pasada este dato era del 75%. El pico en estas semanas ha sido de 173 y se desconoce si la bajada responde a mejorías o a fallecimientos. En las últimas 24 horas ingresaron 60 personas y siguen siendo 606 las que permanecen hospitalizadas con casos de COVID-19.

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha destacado que ha quedado atrás el tercer pico de la segunda ola y que "se consolida la fase de descenso". Ha remarcado, igualmente, que el máximo de incidencia de enero-febrero ha sido de 668,45, frente a los 844,97 de noviembre. En todo caso, con la mirada puesta en los hospitales, ha afirmado que "no es momento de relajación". "No me gustaría que se dedujera una complacencia con los datos. Debemos permanecer en alerta", ha insistido Sagardui ante los medios de comunicación.

Parte de la incertidumbre la genera el crecimiento de la prevalencia de la variante VUI/2020/12/01 del Sars-Cov-2 detectada en origen en el Reino Unido. Si el viernes suponía el 16,8% de los casos, este martes alcanza ya el 20%. No obstante, Sagardui ha afirmado que no presenta "por el momento" muestras de "una mayor contagiosidad o transmisibilidad". Ha apuntado, asimismo, que no hay casos detectados de la variante de Sudáfrica, cuya principal característica es que parece más resistente a las vacunas ya disponibles. La consejera, de hecho, ha subrayado que los productos de Pfizer, Moderna y AstraZeneca sí cubren los positivos originados por la variante británica y ha afirmado que se ampliará la inmunización a más colectivos.

La jornada se ha saldado con 453 casos nuevos notificados, un 4,7% del total de pruebas PCR y de antígenos realizadas. Por territorios, los positivos se reparten en 293 en Bizkaia, 106 en Gipuzkoa y 45 en Álava, además de nueve personas o de fuera de Euskadi o sin residencia conocida. El R0 se sitúa en 0,8. Todo dato por debajo de 1 indica que la pandemia se contrae, porque este indicador revela los casos generados por cada infectado. Ahora mismo cinco positivos motiva cuatro y en Gipuzkoa el dato es aún mejor, 0,71.

Por edades, la incidencia es considerablemente mayor entre los menores de 18 años (679 de tasa) que entre los mayores de 65 (282). La franja con más casos es la de 13 a 16 años, que roza aún una tasa de 900. Un informe del Departamento de Salud de la pasada semana vinculaba estas diferencias a la mayor penetración de la variante británica en edades más tempranas. El 32,4% de los casos detectados son sintomáticos en el momento de la toma de muestras.