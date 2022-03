Cientos de personas bloquean el puente que separa Irún y Hendaya para exigir “corredores humanitarios para todos”

Cientos de personas han bloqueado el paso en el puente de Behobia, que separa la localidad guipuzcoana de Irún con la francesa Hendaya con una concentración para exigir “corredores humanitarios para todos”. Tras una pancarta en la que se leía ese mismo mensaje en euskera, los asistentes, convocados por el colectivo de personas de apoyo a personas migrantes en la localidad guipuzcoana de Irún, Irungo Harrera Sarea, han mostrado su solidaridad por la desaparición el pasado sábado de un migrante en tránsito en aguas del río Bidasoa.

El muro de Francia para los migrantes en tránsito no desaparece pese a la solidaridad con Ucrania

Saber más

El varón, que intentó junto a otros dos compañeros cruzar a nado la frontera, se encuentra desaparecido desde entonces y un operativo de rescate formado por la Ertzaintza, las Fuerzas de Seguridad del Estado y otros cuerpos de emergencias y rescate, así como también efectivos franceses, se está encargando de realizar las labores de búsqueda. Según informó este periódico, en las primeras horas de búsqueda, se halló una prenda y una mochila. En principio se trabaja con un aviso que hablaba de un grupo de tres personas, aunque se analiza también como segunda hipótesis que fueron objetos perdidos por los dos migrantes que sí lograron cruzar a nado.

Desde Irungo Harrera Sarea han advertido que “las vías seguras no matan a las personas”, algo que sí provocan “los controles racistas” y han defendido “una acogida digna y corredores humanitarios para todos”. “El cierre de la frontera ha vuelto a terminar con el proceso migratorio de un joven en el río Bidasoa. Este 12 de marzo, nos enteramos de la desaparición de un joven por parte de los dos jóvenes que sí llegaron a Biriatou tras cruzar el río. En el año 2022 no es justo tener que comunicar una vez más la desaparición o el fallecimiento de otra persona. Las vías seguras no desaparecen o matan a las personas, en cambio, sí lo hacen los controles racistas. En 2021 han muerto siete personas; en el río y en las vías del tren”, han lamentado desde la asociación.

También han querido solidarizarse con las personas refugiadas ucranianas. “Nuestro pueblo es un pueblo de acogida. Se tiene que dar una respuesta necesaria a estas personas que necesitan protección. Reconocemos la capacidad y rapidez de nuestras instituciones para poner en marcha recursos de acogida a favor de una acogida digna e integral. Nos han demostrado que ha habido voluntad para dar una respuesta contundente a esta situación. Reiteramos nuestra adhesión a las políticas de acogida que Irungo Harrera Sarea ha reivindicado y reclamado desde su fundación”, han destacado.

“Dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables”

Por su parte, el Ayuntamiento de Hondarribia ha lamentado “profundamente” la desaparición del migrante y ha recordado que en los últimos meses tres personas han perdido la vida ahogadas intentando cruzar la frontera. Por ello, ha considerado que “este hecho dramático requiere de la apertura de corredores humanitarios seguros para las personas migrantes”, según informa Europa Press.

Desde el Consistorio guipuzcoano han señalado que “en estos días que la guerra golpea Ucrania, provocando la huida de millones de personas”, no se puede olvidar “el drama que viven las personas migrantes que desean seguir su camino a Europa”. En su opinión, la “cooperación y coordinación” entre las instituciones “es, si cabe, más importante que nunca”. Así, el Ayuntamiento de Hondarribia seguirá colaborando para “dar respuesta a las necesidades de las personas más vulnerables”.