El conflicto del Metal de Bizkaia avanza hacia la solución: las asambleas votarán una subida salarial del 15%

El conflicto del Metal de Bizkaia avanza hacia una solución. La última propuesta colocada sobre la mesa por el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco -que está mediando en el conflicto- ha servido al menos para que la mayoría sindical, CCOO, UGT y LAB, hayan decidido convocar sus asambleas para que las bases la voten, por lo que podría vislumbrarse un acuerdo. ELA, sin embargo, considera que la propuesta es “insuficiente”, aunque la firma del resto de los sindicatos sería bastante para sacarla adelante si la patronal FVEM también la acepta. Las partes volverán a verse el viernes.

En esta semana los sindicatos llevarán las asambleas el planteamiento del Gobierno vasco para desbloquear el conflicto. CCOO y UGT ya las han anunciado para el miércoles. La mayoría sindical que conforman estas centrales con LAB consideran que el nuevo plateamiento del Gobierno no recoge “ni un solo retroceso en derechos” para las trabajadores del Metal de Bizkaia y han subrayado que los avances se han logrado, “gracias a la lucha y las once jornadas de huelga llevadas a cabo en el sector”. Por lo tanto, llevarán estas propuestas a asambleas en cada sindicato para decidir sobre la misma con su porpuesta de voto favorable. El resultado deberá estar antes del viernes, fecha para la que está previsto una reunión de las partes.

Por su lado, el sindicato ELA ha señalado que se ha dado una “ligerísima variación” en la propuesta del Ejecutivo y les sigue “pareciendo insuficiente y lejos de sus objetivos”, aunque está todavía sin concretar si llevará la cuestión a una asamblea o no. En concreto, la propuesta contempla un convenio con vigencia entre 2022-2025, con una una subida del 15% para el conjunto de periodo, con cláusula de revisión del IPC, subrogación para personal de instalaciones y mantenimientos de líneas telefónicas y fibra óptica, inicio de permisos y licencias en día laborable y el disfrute a lo que marque la jurisprudencia.

Han subrayado que también incluye mejoras hasta los 28.000 euros en los seguros de incapacidad y muerte por accidente, inclusión de personas LGTBI+ en protocolos de acoso y ocho horas de libre disposición, cuatro de ellas de carácter no recuperable. ELA, que no todavía no ha decidido si consultará a la asamblea, ha considerado que el procedimiento de mediación del Gobierno vasco “no es beneficioso para las personas trabajadoras del Metal de Bizkaia, y ha funcionado como elemento desmovilizador”, y ha rechazado que introduzca nuevos elementos respecto la realizada el lunes pasado como para darle ahora su visto bueno. Ha reconocido “elementos nuevos” en cuestiones de horas de libre disposición y licencias como que cuatro horas de libre disposición no serán recuperables (2 horas el 2024 y 2 horas el 2025) o que el inicio de disfrute de las licencias y permisos se iniciará en día laborable. Pero ha reiterado que en relación a salarios, subrogación, planes de igualdad, garantías de aplicación, y otros contenidos “no hay novedades respecto a la propuesta de hace una semana”.