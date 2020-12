La consejera vasca de Salud atribuye a un "error" el no haber informado de cientos de ingresos de positivos con antígenos

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha atribuido en el Parlamento Vasco a un "error" que en las últimas semanas en sus informes sobre la evolución de la pandemia en Euskadi se hayan infraestimado los ingresos hospitalarios y el total de personas en planta al excluir a los pacientes cuyo positivo en COVID-19 procedía de un test de antígenos, cada vez más empleados en los diagnósticos. Ha asegurado que esta circunstancia -ha habido jornadas en la que se han notificado hasta 127 personas ingresadas de menos- no ha "interferido" ni en la gestión del día a día en los centros sanitarios ni en la toma de decisiones epidemiológicas. Incluso se ha permitido cargar contra los medios de comunicación por su "interpretación equivocada" del ajuste estadístico.

Sagardui ha explicado que los datos mostrados en el boletín informativo del coronavirus están "automatizados" y que no se había actualizado el mecanismo de volcado desde la introducción masiva de las pruebas de antígenos. Según el viceconsejero Iñaki Berraondo, aunque se ha corregido la serie estadística desde el 24 de noviembre, el problema se venía produciendo al menos desde principios de ese mes, desde el "15 ó 16". Fue el 17 de octubre cuando se anunció públicamente la introducción progresiva de estas nuevas pruebas diagnósticas, que en algunas jornadas ya suponen más positivos que las PCR. Desde el martes a mediodía, este periódico ha solicitado en tres ocasiones la actualización completa de los datos hospitalarios sin obtener respuesta por parte del Departamento de Salud.

"No es la primera vez que cambiamos criterios. No voy a negar que esta vez quizás haya sido desafortunada", ha admitido en un segundo turno el 'número dos' de la Sanidad vasca, que lleva en el cargo desde el inicio de la pandemia. "El error ha sido bastante más grande de lo que nos hubiera gustado", ha apostillado. Y ha añadido: "Me di cuenta yo. Le pedí a la persona que hace el informe que lo revisara. Hablé con la 'sailburu' y acordamos establecer de inmediato la corrección". Ha añadido que el "error" no afectaba a la UCI porque allí, por su importancia, el recuento se hace manualmente.

Ya durante la primera ola de la pandemia la estadística de hospitalizaciones dejaba fuera a quienes estaban en ingresos domiciliarios -que llegaron a ser centenares en los momentos más críticos-, a los derivados al centro San Onofre de Vitoria, que fue vaciado para evitar el colapso de Santiago y Txagorritxu y a los enviados a hoteles medicalizados como el María Cristina en Donostia o el Lakua de Vitoria. Sagardui ha enfatizado que, en todo caso, ninguna persona con COVID-19 ha dejado de ser atendida en Osakidetza. El propio Berraondo ha admitido a modo de anécdota algo que ya ha recogido este periódico varias veces, que los datos oficiales sitúan el primer caso en Euskadi el 1 de marzo, cuando en realidad el coronavirus hizo acto de presencia en el hospital de Txagorritxu dos días antes, el 28 de febrero.

Las explicaciones de la consejera de Salud y de su mano derecha no han convencido a la oposición. Todos los grupos han criticado el problema de cómputo hospitalario. "Esperemos que el error no sea de mala fe, pero vemos un problema general de transparencia", ha protestado Rebeka Ubera, de EH Bildu, que ha asegurado que semanas atrás planteó dudas sobre la verdadera ocupación hospitalaria y que se le contestó que no había problemas. Desde el PNV, en cambio, han rebajado incluso el concepto "error", ya que es una manera de "llamar a lo ocurrido de alguna manera". Han acusado a la oposición de "intentar confundir". El PSE-EE, socio de Gobierno, ha respaldado al Ejecutivo.

Sagardui, por otro lado, ha insistido en que la tendencia de la pandemia es descendente en Euskadi pero ahora a un ritmo "ralentizado". "Más lenta de lo que nos gustaría", ha llegado a decir sin dar excesivas pistas a la sociedad sobre las decisiones que se adoptarán en la noche de este miércoles en relación a Navidad y a cuestiones pendientes como el cierre de la hostelería o los confinamientos municipales.

La consejera ha querido hace una comparativa con otra fecha, con el 17 de octubre. Aquel día era sábado y la tasa de incidencia (casos en 14 días por cada 100.000 habitantes) era de 323, muy similar a los 327 actuales. Aquel día empezaron las restricciones, como la propuesta de restringir a seis personas las reuniones. Sagardui ha explicado que hay dos diferencias desde entonces. Una, que en la UCI había 55 pacientes críticos y ahora son 125 (de escenario de alerta 2 de 5 a 3 de 5). Dos, ahora la curva apunta hacia abajo y hace dos meses el contexto general era de repunte. "Es bueno recordar que la fotografía de hoy es similar a la de antes de reforzar las medidas", ha dejado entrever la consejera. Y ha añadido: "Sé que no está siendo fácil, pero tenemos que estar atentos porque la tendencia se está ralentizando".

Euskadi ha aportado este miércoles el dato de que 76 personas fallecieron la pasada semana con el COVID-19 como causa directa. El total de defunciones alcanzó las 334 en noviembre y las 182 en octubre, ha subrayado Sagardui. "No nos inmunicemos", ha implorado la responsable de Salud recordando que el coronavirus puede matar y que lo sigue haciendo. En este sentido ha pedido huir de "especulaciones" sobre fechas de la llegada de la vacuna a Euskadi ahora que el proceso ya se ha iniciado en algunos países como Reino Unido o Rusia.

Este miércoles Euskadi ha notificado 450 casos nuevos de COVID-19, un 5,5% del total de pruebas realizadas. Son 227 en Bizkaia, 143 en Gipuzkoa y 73 en Álava. En este territorio la incidencia no baja con la misma intensidad, aunque el R0 ya se ha vuelto a situar por debajo de 1. Ello indica que cada caso positivo no multiplica el virus. La pandemia está "controlada" pero este indicador clave está "estancado" en el conjunto del territorio, ha asumido Berraondo. Educación, por su parte, ha informado de que hay casos de coronavirus en 65 centros, lo que implica el cierre de 148 aulas, el 0,84% del total.