El consejero Arriola admite que las promesas de llegada de la alta velocidad a Euskadi "no estaban bien calculadas" y sitúa el fin de las obras en 2026

El consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte, el socialista Iñaki Arriola, ha admitido este viernes que los plazos de finalización de las obras de la 'Y vasca' "no estaban bien calculados" y ha reconocido que, "al margen de estimaciones", aún no se conoce el coste definitivo que supondrá la llegada de la infraestructura a Bilbao y Vitoria. Este periódico ya adelantó que los Presupuestos generales del Estado retrasaban al menos hasta 2026 la llegada de la alta velocidad a Euskadi aunque públicamente se dieran fechas más adelantadas.

"El TAV ha pasado por fases y épocas muy difíciles, con unos primeros años de ejecución sometido a las amenazas de ETA", ha afirmado, para añadir que también se produjo desde 2008 una crisis económica que "afectó a las capacidades y ritmos de ejecución". Asimismo, ha advertido de la complejidad de un proyecto que "casi no toca suelo" y ha valorado que respecto al tratamiento medioambiental se es "exquisito", lo que implica "incidencias en el tiempo de ejecución". Arriola, en referencia a los plazos, ha recordado además la afectación que genera la tramitación de los estudios informativos y las autorizaciones medioambientales: "Aunque tengas dinero, a veces no puedes acometer la ejecución de las obras".

A su entender, todo ello ha provocado que la integración del TAV en Vitoria y Bilbao no tenga "plazos definidos como para comprometer un tiempo de ejecución y finalización de los trabajos". De este modo, ha manifestado que los plazos de finalización de las obras se sitúan en el horizonte de finales de 2026, inicios de 2027. "El estudio informativo de Bilbao y Vitoria todavía no está acabado, sobre todo por las incidencias de los informes ambientales... suele haber miles de alegaciones que llevan una tramitación larguísima", ha sostenido, para añadir que la integración del TAV en las ciudades es costosa y, a día de hoy, "al margen de estimaciones no sabemos cuánto va a costar". Por último, ha anunciado que el próximo 10 de mayo se celebrará en Madrid una reunión para "definir" estas cuestiones pendientes con el objetivo de "orientar el trabajo e intentar acercar plazos".

Arriola ha participado este viernes en el 'Forum Europa. Tribuna Euskadi', en el que, además, ha abordado cuestiones relacionadas con la movilidad sostenible, la vivienda, la agenda urbana o la regeneración de barrios vulnerables. Preguntado por la conveniencia de introducir mecanismos de regulación y control del precio de los alquileres dentro de la futura ley de vivienda española, el consejero ha señalado que es consciente de la relevancia que está adquiriendo el proyecto del Gobierno de España, pero "habrá que ver cuál es el resultado final de su tramitación".

"Todas las herramientas pueden tener su utilidad en un momento determinado, pero una única medida no es la panacea. Hay que actuar simultáneamente sobre la oferta y la demanda de vivienda y conjugar medidas de promoción y estímulo con otras restrictivas. Esta es la política que estamos aplicando en Euskadi", ha señalado. Así, ha asegurado que, aunque queda mucho camino por recorrer, Euskadi cuenta con una cobertura social en materia de vivienda que "no tiene parangón en el resto de España". Entre otras actuaciones, ha destacado que el área de Vivienda del Gobierno Vasco está ultimando un decreto que penaliza las viviendas vacías con un canon económico, y ha incidido en que se ha propuesto una reforma fiscal con bonificaciones para el alquiler y ha establecido medidas específicas para favorecer el acceso a la vivienda a las personas jóvenes.

Por otro lado, Arriola ha apuntado a la modernización del sistema de transportes de Euskadi para adaptarlo a la nueva movilidad como uno de los retos de esta legislatura. Además, se ha mostrado convencido de que esta legislatura "va a ser fructífera en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias". En este sentido, además de la implantación de nuevos sistemas de transporte como el BEI (Bus Eléctrico Inteligente), en Vitoria y San Sebastián, la ampliación de la red tranviaria en Vitoria y Bilbao o la pasante soterrada del metro de San Sebastián, ha incidido en que una de las tareas más relevantes del Departamento sigue siendo el desarrollo de la red ferroviaria además de la 'Y' vasca.