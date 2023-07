Cuatro de las trece categorías con las que Osakidetza inició su gran OPE presentan ya quejas e “incidencias”

A las “incidencias” en los exámenes de técnicos de radiodiagnóstico y de auxiliar de farmacia conocidas este lunes se suman ahora las detectadas en las pruebas de oficial de costura y de técnicos informáticos. Son ya cuatro las oposiciones con problemas de las trece con las que se inició, este fin de semana, la gran OPE de estabilización en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) y que durará hasta noviembre. En total, en la convocatoria denominada técnicamente 20-21-22-E hay 109.029 personas inscritas -el equivalente al 5% de la población vasca- y 11.000 plazas en juego en 110 especialidades. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido ya información de la situación a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, aunque por el momento la versión oficial es que los problemas son “puntuales” e incluso que siempre es “habitual” que haya anomalías en un proceso tan grande. También la oposición, en este caso EH Bildu, ha registrado ya preguntas en el Parlamento Vasco sobre las cuatro categorías en cuestión.

En los dos nuevos casos, oficiales de costura e informáticos, el problema coincidente es que se han tenido que anular preguntas porque no se correspondían con el temario anunciado. En el segundo caso, además, existe un gran malestar entre los opositores ya que entienden que en otras se han dado por válidas respuestas que no son las correctas, por ejemplo una pregunta sobre si 'P2P' es 'peer to peer'. Es algo muy parecido a lo ocurrido con las pruebas de auxiliares de farmacia. Por el contrario, en el test de radiodiagnóstico la clave fue un fallo de impresión de los cuadernillos de una de las dos versiones en castellano, de modo que en vez de cuatro tipos (dos en cada idioma) había en realidad cinco. Ello ha obligado también a anular preguntas.

“El lehendakari le ha pedido a la consejera que informara sobre lo sucedido”, ha indicado en la rueda de prensa semanal el consejero-portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria. No obstante, ha parecido limitar las “incidencias” a dos categorías, ya que en ese descargo Sagardui “no ha hecho ningún comentario sobre ninguna otra incidencia”. Además, ha recalcado que los problemas “puntuales” no son responsabilidad de Osakidetza. Ha recalcado que “escapan al control” del Departamento de Salud porque los exámenes son “responsabilidad de los tribunales”. “Ellos son los responsables de realizar las pruebas y de establecer los procedimientos para favorecer siempre la igualdad. Han sido los propios tribunales calificadores los que, a la vista de las incidencias, han acordado el procedimiento [para anular preguntas] y lo han comunicado inmediatamente. Debemos pensar que se ha obrado en todo momento para favorecer la igualdad de oportunidades”, ha indicado también Zupiria.

En vista de que la OPE acaba de arrancar y de que es la mayor de la historia de Osakidetza, Zupiria ha enfatizado que el Ejecutivo “está empeñado” en que “transcurra con la mayor normalidad”. De hecho, este mismo fin de semana vuelve a haber más exámenes. El propio portavoz ha recordado que en 2019 y 2021 en el Parlamento se aprobaron hasta 37 medidas para garantizar el buen desarrollo de las oposiciones sanitarias. Esto llegó a raíz de la gran controversia de la convocatoria de 2018. Entonces se denunció que en una docena de especialidades médicas se produjeron filtraciones, elemento reforzado por el hecho de que los candidatos con mejores notas eran colegas de los autores de las preguntas. El asunto, aunque en vía muerta porque la investigación ya ha acabado, sigue aún formalmente judicializado y pendiente de si habrá o no un juicio.

En cuanto a la oposición, la portavoz sanitaria de EH Bildu, Rebeka Ubera, ha registrado ya preguntas sobre la OPE para que sean respondidas por Sagardui. Asegura que ha vuelto a quedar en evidencia la “mala gestión” de Osakidetza. “Es necesario pedir aclaraciones”, incide Ubera, que lanza preguntas concretas sobre las cuatro categorías en liza, radiodiagnóstico, auxiliares de farmacia, oficiales de costura y técnicos de informática.