Osakidetza admite “incidencias” en dos de los primeros exámenes de la gran oposición de estabilización

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) admite “incidencias” en dos de las categorías de la gran oposición de estabilidad llamada técnicamente 20-21-22-E y que está pensada para reducir la elevada interinidad. En ella se han inscrito 109.029 personas para unas 11.000 plazas. En concreto, se han anulado preguntas en las pruebas de técnico de radiodiagnóstico y de auxiliar de farmacia, que se celebraron este fin de semana. Los exámenes, que precisamente empezaron este sábado, se irán realizando de aquí a noviembre.

En el primero de los casos, con 1.486 participaciones, la propia Osakidetza, en una nota interna, reconoce esas “incidencias” y las achaca a errores de impresión. En el examen había cuatro versiones diferentes, dos en euskera y dos en castellano. En el caso del A de castellano se “mezclaron” preguntas del B. “Analizados los cuadernillos por parte del tribunal, se constata que existen dos cuadernillos diferentes del modelo A en castellano”, se explica. De ese modo, hubo cinco versiones en realidad. Por ello, la resolución es “anular” una larga lista de preguntas, también del modelo B y en euskera, de modo que que se bajó de 100 a 95 las preguntas totales, incluidas las de reserva.

Añaden fuentes de Osakidetza que fue una “incidencia puntual e imprevisible” y destacan que “fue resuelta el mismo día del ejercicio con total transparencia al haberse publicado la explicación de lo ocurrido y las decisiones adoptadas que garantizaban el derecho de igualdad a todos los candidatos”. “Es una competencia que reside en el tribunal y es algo habitual que se haga uso de esta prerrogativa”, se indica.

En cuanto a la especialidad de auxiliares farmacéuticos, los examinandos eran 715. En este caso se anularon preguntas por no estar ajustadas al temario. “Osakidetza no tiene competencia en la toma de decisiones sobre las preguntas que se incluyen en el ejercicio y tampoco sobre la decisión de anulación de las mismas”, señalan fuentes oficiales, que recalcan que la función de control es de los tribunales.

Desde el sindicato LAB, quien junto con ESK denunció irregularidades en las oposiciones médicas de Osakidetza de 2018, aún formalmente judicializadas, entienden que lo sucedido este fin de semana “certifica el absoluto caos en Recuros Humanos que hay”. “Tras el fraude generalizado y la falta de autocrítica, ahora nos vemos sumidos en un absoluto caos. No se han tomado las medidas oportunas”, sostiene Jesús Oñate. Pone como ejemplo de esa “gestión catastrófica” que aún no se conocen los resultados definitivos de la convocatoria anterior, lo que afecta a los opositores actuales, que podrían no necesitar concursar ya por una plaza. “Vamos a estar vigilantes, como siempre hemos hecho”, avisa Oñate.