Se cumplen seis meses del derrumbe de Zaldibar: "Todavía sigue saliendo polvo tóxico"

La plataforma Zaldibar Argitu! ha convocado sendas concentraciones que se llevarán a cabo a las ocho de la tarde de este jueves en Markina-Xemein y en la plaza Euskadi de Zalla, al cumplirse seis meses desde el derrumbe del vertedero de Zaldibar y la desaparición de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán. En un comunicado, la plataforma ha afirmado que el nuevo Gobierno Vasco "no puede olvidar lo sucedido y ha de dar pasos en vías de depurar las responsabilidades". En este sentido, y según recoge Europa Press, ha exigido que el hasta ahora consejero de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, no forme parte del nuevo ejecutivo.

"Lo sucedido en Zaldibar fue una tragedia humana, ecológica y social, y el hecho de que, tras seis meses, las responsabilidades políticas no estén depuradas no es sólo vergonzoso, sino que demuestra una baja calidad democrática", ha denunciado, para insistir en que "tras seis meses, todavía no han encontrado a Alberto y Joaquín, como tampoco han dado soluciones a los ciudadanos y ciudadanas para poder decidir qué hacer con ese vertedero". "Todavía sigue saliendo polvo tóxico desde el vertedero los días de calor, por lo que pedimos a las instituciones que tomen medidas para garantizar la salud", ha concluido.