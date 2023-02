David Card: “Las políticas de inmigración siguen criterios políticos, no económicos, más inmigrantes no supone bajada de salarios”

“Las políticas de inmigración se rigen más por criterios políticos que económicos”, defiende el premio Nobel de Economía, David Card, que asegura que un aumento de la inmigración no tiene impacto negativo en la economía de un país, y no supone una bajada de los salarios de los trabajadores locales. Los estudios de este economista se refieren esencialmente a la situación de Estados Unidos o de Canadá, pero sus reflexiones tienen mucha importancia en un contexto como el de Euskadi, en el que la baja natalidad hace cada vez más necesaria la llegada de inmigrantes para cubrir puestos de trabajo que los empresarios aseguran que no se podrán ocupar si se mantiene la tendencia de baja de la natalidad. Card ha participado en el congreso 'WorkinLand Summit, el empleo en la Euskadi que seremos', en el que diferentes ponentes reflexionarán durante dos días sobre el futuro del empleo.

David Card ha defendido en su intervención que no se sostienen las teorías que achacan a la llegada de inmigrantes una bajada de salarios entre los trabajadores locales, y ha considerado que ampliar el mercado laboral con la llegada de trabajadores extranjeros tiene más ventajas que inconvenientes. Por ese motivo ha señalado que las políticas de inmigración se realizan siguiendo más criterios políticos que estrictamente económicos.

En el caso de Estados Unidos, Card ha recordado que hay muchos trabajadores extranjeros procedentes de la India o de China con un alto nivel de formación que han elegido universidades americanas para realizar doctorados, y ha llamado la atención de la necesidad de que las universidades sean “muy activas” para atraer este tipo de inmigrantes de alta cualificación.

Si Card desmonta en sus estudios las teorías que achacan a la inmigración una bajada de salarios, también es un defensor de la implantación de un salario mínimo frente a los que afirman que esa medida afecta a la productividad y también dificulta la creación de empleo. “No es cierto que si se contrata con un salario minimo establecido baje la productividad”, ha insistido durante su intervención.

Durante el congreso se ha presentado 'El Libro Blanco del Empleo en Euskadi', elaborado por la Fundación Iseak que dirige la ecomomista Sara de la Rica con el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco. De la Rica, ha destacado la necesidad de evitar salidas prematuras de las empresas, reciclando y formando a los trabajadores antes de despedirles cuando se pierdan competencias especialmente por la transfornación tecnológica en la que estamos ya inmersos en estos momentos. Precisamente esta formación contínua de los trabajadores y este reciclaje es una de las mayores preocupaciones del departamento, según ha constatado la vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia e su intervención.

De la Rica ha constatado que Euskadi tiene un problema en su mercado de trabajo, y es que “destruye mucho empleo cuando las cosas vienen mal y se contrata mucho empleo precario cuando vienen bien”, lo que se deriva de una alta temporalidad que “es posible que con la reforma laboral vaya disminuyendo pero está por ver”.

En cuanto al reto demográfico, ha advertido de que Euskadi “envejece y lo va a continuar haciendo”, lo que provoca que la población trabajadora sea “menos numerosa y más envejecida”. Para buscar soluciones, el Libro Blanco del Empleo apuesta por evitar “salidas prematuras” del mercado laboral del colectivo de mayores de 55 años. En función de los datos aportados por De la Rica, la tasa de participación laboral de personas de 55 a 64 años es en Euskadi del 63%, mientras en Alemania es del 74%. “Podemos intentar que haya esquemas que no incentiven la jubilación anticipada. También tiene que pasar que sea algo voluntario, habrá que gestionar mejor la edad de las personas trabajadoras, quizá pueda haber mecanismos más flexibles, cambios en la responsabilidad... Una mejor gestión de la edad que haga que para todo sea mejor que las personas entre 55 y 64 años, que están bien de salud, sigan aportando”, ha planteado.

En la inauguración del congreso, la vicelehendakari ha defendido salarios que permitan “vivir con dignidad” y ha apostado por “dejar inercias” e impulsar políticas innovadoras para “avanzar en un empleo de calidad”. Ha subrayado que el compromiso de su departamento es contribuir a que la sociedad “progrese con cohesión social, sin dejar a nadie atrás”. “Hacerlo con trabajo decente, seguro, igualitario. Hacerlo con oportunidades para todos. Porque el futuro más próximo estará lleno de dificultades, pero sobre todo va a estar lleno de oportunidades”, ha señalado.

En este sentido, ha señalado que hay que conseguir que esas oportunidades “alcancen a todas las personas y a todas las empresas”. Ha recordado que en todas las generaciones anteriores siempre ha habido momentos de cambio que también “han alimentado miedos”. “Pero probablemente es ahora cuando se producen con mayor rapidez, y también cuando esos miedos se extienden a mayor velocidad. Y ante esos miedos, nos comprometemos a ofrecer soluciones”, ha añadido.

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, también ha intervenido en la inauguración del congreso, defendiendo en su intervención que “sobre un empleo débil no puede construirse una sociedad fuerte”. Se da la casualidad que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Bizkaia, que esta semana están de huelga y que llevan 8 años sin renovar el convenio, se han concentrado ante el Palacion Euskalduna de Bilbao y han pedido directamente a Aburto y Mendia su ayuda y les han trasladado sus reivindicaciones de forma directa.

La apertura del WorkinLand Summit ha contado con intervenciones de tres ministras, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, aunque no de forma presencial, sino con un breve vídeo, el mismo formato que ha usado el comisario europeo de Empleo , Nicolas Schmit.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha destacado que se está “dejando atrás el lastre de precariedad y la temporalidad” y ha defendido que “es posible construir un modelo nuevo sobre nuevos pilares para crear empleo de calidad y hacerlo la base de la base de un tejido empresarial sano y responsable”. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera ha señalado que la transición energética y ecológica y la transición digital “no podrán salir adelante si no están estrechamente vinculadas y no crecen de manera armónica con los servicios, ya sean financieros, de prestaciones de todo tipo y con una preparación de aquellos proyectos que están destinados a ser atractivos, tanto desde el punto de vista del empleo y de la innovación como desde el punto de vista de los inversores”. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha defendido los empleos de calidad con más productividad en la nueva economía verde y digital que permitan tener “mejores salarios” y ayuden a lograr el objetivo de tener “un crecimiento más justo, más igualitario, más sostenible”.