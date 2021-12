La Delegación del Gobierno denuncia ante la Fiscalía el acto por Parot y otros presos de ETA en Nochevieja

La Delegación del Gobierno de España en Euskadi, liderada por Denis Itxaso, ha puesto en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) el acto convocado para este próximo 31 de diciembre por Sare en Arrasate-Mondragón "en favor de miembros de ETA". Entre ellos se halla Henri Parot, condenado por múltiples asesinatos.

El escrito informativo remitido a la Fiscalía incorpora los informes policiales al respecto del citado acto recabados por la propia Delegación y elaborados por las Fuerzas de Seguridad del Estado. El delegado del Gobierno, Denis Itxaso, en un comunicado, ha recordado que un "acto parecido" ya se pretendió realizar el pasado mes de septiembre y que "la presión institucional y social llevó a que los organizadores desistieran de su propósito", si bien hubo convocatorias alternativas que sí tuvieron lugar y, de hecho, la propia Delegación lideró un homenaje a las 39 víctimas del terrorista.

Ahora, "uniéndose de nuevo al sentir mayoritario de la sociedad vasca, de las víctimas del terrorismo y de diferentes partidos políticos", ha solicitado a Sare que "muestre sensibilidad y empatía, y no contribuya a causar un dolor innecesario e injusto a quienes, en su momento, ya padecieron la terrible injusticia del terrorismo de ETA". "No concurre ningún elemento nuevo que no estuviera sobre la mesa el pasado verano. Si entonces la reacción política y social los convenció de que debían desistir de un acto semejante, no entendemos cómo, precisamente ahora que la izquierda abertzale ha asumido un compromiso público de no reabrir heridas con actos públicos, persisten este tipo de convocatorias", ha resaltado, según recoge Europa Press.

Para el delegado del Gobierno, "asombra comprobar que puedan cometer de nuevo el mismo error en tan breve plazo de tiempo". En ese sentido, ha opinado que parece que "no han comprendido que la sociedad vasca no está dispuesta a que se reescriba ni edulcore el pasado criminal de una banda terrorista y que cualquier intento de idealizar el pasado de ETA o de situar a sus responsables como víctimas va a contar con el rotundo rechazo de la sociedad y sus representantes".