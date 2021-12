Covite denuncia otra manifestación a favor de Parot en Nochevieja en Arrasate-Mondragón

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado este lunes que la red ciudadana Sare ha convocado una manifestación "a favor de la impunidad de tres etarras", entre ellos Unai Parot, que lleva 31 años encarcelado cumpliendo diferentes condenas por 39 asesinatos. La protesta, según la convocatoria de Sare, tendrá lugar en Arrasate-Mondragón el 31 de diciembre, día de Nochevieja, bajo el lema "Bidean" (en el camino, en euskera). Así lo ha anunciado la plataforma a través de un mensaje de Twitter junto a las palabras "Elkarbizitzarako, bakerako, etxerako" ("Para la convivencia, paz y casa", en euskera).

El acto por los presos se celebra en Arrasate-Mondragón entre protestas de PP y Vox contra Parot

Saber más

En el cartel de la convocatoria, que también incluye otra manifestación en Bilbao el 8 de enero, se indica que el motivo de la misma es para que regresen "a casa" los presos arrasatearras Unai (Parot), 'Arbe' (Eugenio Barrutiabengoa, huido a Venezuela) y 'Peixoto' (José Manuel Pagoaga Gallastegui). Además de ello, mediante un vídeo, 40 ciudadanos de Arrasate, entre los que destacan periodistas, políticos y artistas han realizado un llamamiento a todos los vecinos del municipio para que denuncien la "política de excepción" de los presos de ETA y exijan su fin. "Tenemos que poner fin a la política de excepción que sigue vigente a día de hoy y para eso, todos los ciudadanos somos necesarios para dar una salida a todos los presos, deportados y huidos", han explicado.

Arrasateko alor desberdinetako 40 herritarrekin batera bi ekimenen berri emateko batu gara:



🗓️Urteko azken ostiralean, abenduaren 31an, 18:00etan manifestazioa Seberotik



🗓️ Urtarrilaren 8an, denok Bilbora



_Elkarbizitzarako, bakerako, etxerako #Bidean #izanbidea pic.twitter.com/iAhGeLuV7c — Sare Arrasate (@SareArrasate) 21 de diciembre de 2021

"Así va a celebrar la Nochevieja la izquierda abertzale: con manifestaciones para exigir la impunidad de etarras", han denunciado desde el colectivo de víctimas de ETA, tras señalar que se trata de "una manifestación exactamente igual que la que convocaron en septiembre a favor de la impunidad de Henri Parot".

Ante la polémica suscitada por la convocatoria el pasado septiembre de una marcha de 31 kilómetros en defensa de los derechos del preso de ETA y su puesta en libertad tras 31 años en prisión, Sare optó por suspenderla y sustituirla por concentraciones pueblo a pueblo en muchas plazas. A pesar de ello, la jornada fue intensa en Arrasate-Mondragón debido a las protestas de PP y Vox en el municipio guipuzcoano, que se saldaron con un hombre de 81 herido tras una caída provocada por la multitud que protestaba.

SARE ha convocado este viernes 31 de diciembre una manifestación en Mondragón a favor de la impunidad de tres etarras⬇



-Henri Parot, "Unai", autor de 39 asesinatos

-José Manuel Pagoaga Gallastegui, "Peixoto"

-Eugenio Barrutiabengoa, "Arbe", prófugo de la justicia en Venezuela pic.twitter.com/asyk1fzDga — COVITE (@CovitePV) 27 de diciembre de 2021

En aquella ocasión, el portavoz de Sare, Inaxio Oiarzabal, insistió que no se trataba "de un homenaje", sino de una forma de “denunciar la política de excepción que sufren todos los presos vascos”, aunque aparentemente se refería solamente a los de ETA. Según explicó, la suspensión de los actos previstos supuso una decisión compleja, pero lo hicieron para desactivar la “confrontación” con la “ultraderecha”.

Antes de la decisión de suspenderla, la Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil) y el Sindicado de la Policía Nacional (Jupol) pidieron a la Justicia su "suspensión de urgencia". Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama rechazó prohibirla al no existir datos para determinar si podría darse un delito de enaltecimiento del terrorismo. De igual manera, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) optó por la no prohibición puesto que entendía que manifestaciones como la convocada en favor de Parot no estaban sujetas al régimen de autorización sino al de comunicación. Así, consideraba que no cabía recurso ni suspender "un acto inexistente".