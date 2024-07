Denuncian dos vertidos en el río Zadorra de Álava, uno de ellos por dejar las aguas casi “fosforitas”

La organización Ekologistak Martxan, en nombre de la plataforma Zadorra Bizirik, ha presentado dos denuncias ante la Agencia Vasca del Agua (URA) por sendos vertidos conocidos este fin de semana en los términos municipales de Barrundia y San Millán, ambos en Álava. En concreto, en la zona de Guevara, a unos 16 kilómetros de Vitoria, las aguas del Zadorra han aparecido de color verde “casi fosforito”. Y en Zuazo de San Millán, algo más al este, el río tiene color blanquecino y, según la denuncia, es algo que se viene repitiendo desde hace semanas.

En la primera denuncia, Ekologistak Martxan y Zadorra Bizirik refieren que desde un puente en Guevara, un concejo del municipio de Barrundia, se aprecia claramente agua “de color verde muy intenso”, casi “fosforito”. Hay constancia de ello “al menos” desde este domingo. Los ecologistas han tomado fotografías y han dado parte de los hechos igualmente al 112. Al no haber podido constatar su incidencia en el bienestar de los peces, por el momento, no han acudido a la Fiscalía, aunque no descartan hacerlo si se produce mortandad de la fauna.

En la segunda denuncia, indican que en el puente de Zuazo de San Millán “el agua está muy turbia”. Es algo que no se produce “aguas abajo”. “Según nos comentan algunas personas residentes en el pueblo, esta turbidez lleva más de quince días”, alertan desde Zadorra Bizirik y Ekologistak Martxan. En ambos casos, solicitan a URA que abra una investigación y les ofrezca información sobre lo sucedido. Desde la Agencia Vasca del Agua indican a este periódico que, por el momento, no tienen información detallada a este respecto.

A finales de 2023, URA envió al Parlamento Vasco un informe con datos sobre las estadísticas de vertidos en Euskadi. En esa documentación constaba que en el 30% de los vertidos ilegales a los ríos se desconoce el origen y las causas. Esas situaciones “anómalas” fueron 881 desde 2018 hasta el 31 de octubre de 2023, esto es, un vertido cada dos días y medio. En 2024 también han trascendido más casos. La academia de la Ertzaintza en Arkaute, por ejemplo, arrojó 8.000 litros de diésel a una canalización próxima al espacio protegido de Salburua, en Vitoria. Y en enero las autoridades tardaron cinco días en localizar el foco de otro vertido al Egileor que mató a 300 peces.