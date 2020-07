Detectado un positivo en un gimnasio de Vitoria dentro del repunte de casos en la capital de los últimos días

El positivo en COVID-19 de un alumno de un gimnasio privado de Vitoria ha obligado a realizar un buen número de test en los últimos días entre usuarios que mantuvieron contacto con él. El contagiado participó en una clase de artes marciales de contacto. Por el momento, no se han detectado más casos y las autoridades sanitarias no han considerado necesario clausurarlo, según indican fuentes del centro deportivo, que remarcan que tienen activados todos los "protocolos" para la realización de actividades con "seguridad".

La crisis del coronavirus: mapas y gráficos de su expansión en Euskadi

Saber más

En Vitoria, la localidad vasca más castigada por la pandemia desde el inicio, entre el martes y el miércoles el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha detectado 15 positivos, un repunte en relación a las semanas anteriores que ha quedado opacado en buena medida por el gran foco de contagios de Ordizia -que suma 58 infectados, muchos fuera de allí- . También se analizan positivos en la zona de Eskoriatza.

La consejera, Nekane Murga, reconoció que estos números han "sorprendido" pero no se han querido aventurar hipótesis. Hasta el jueves por la tarde, los responsables de epidemiología no asocian estos datos "a ningún foco en concretro". Además, Murga viene destacando que varios de los casos no suponen un riesgo de transmisión comunitaria porque eran ya personas que estaban de manera preventiva en cuarentena por haber tenido relación con casos anteriores.