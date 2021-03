EA suspende temporalmente de afiliación a dos miembros de su comisión de garantías

La dirección de Eusko Alkartasuna (EA) ha sancionado con la suspensión temporal de afiliación, conforme al reglamento disciplinario, a dos miembros de la comisión de garantías, a raíz de una petición de amparo a la Ejecutiva Nacional realizada por una miembro de la Comisión de Garantías por "vulneración" de sus derechos de participación en el propio órgano.

Los críticos de EA esgrimen una tercera resolución judicial para cuestionar a Eva Blanco como secretaria general

Según ha informado EA, a la vista de la "gravedad" de las irregularidades expuestas y siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento Disciplinario, se procedió a la apertura de un expediente disciplinario contra dos integrantes de la Comisión de Garantías del partido. Tras el proceso de instrucción del expediente y una vez tramitado el mismo, se concluye que han quedado acreditadas la comisión de tres faltas "muy graves", dos faltas "graves" y una falta "leve".

Por ello, la Ejecutiva Nacional ha acordado la imposición de una sanción de 4 años y 8 meses en un caso y de un año y 8 meses en el otro, al haber quedado "acreditado" que emitieron resoluciones "con datación falsa, por no haberse reunido la Comisión de Garantías para deliberar en la fecha y lugar que indicaban"; por no incluir el voto particular discrepante en una resolución, y exigir su retirada; y por la utilización no autorizada de la firma digital de un miembro de la propia comisión.

Además, se les sanciona a estos dos miembros por la ausencia de debates para la resolución de las causas sometidas a la deliberación de la Comisión de Garantías; la ausencia de atención a una solicitud expresa para reunirse, formulada por miembros de la comisión; y por la ausencia de presidencia, convocatorias, órdenes del día y reuniones físicas en el funcionamiento de la citada comisión.

El sector crítico lo considera una "maniobra inadmisible"

Para el sector crítico de EA se trata de una "maniobra inadmisible". En un comunicado, la corriente interna de EA liderada por el parlamentario navarro Maiorga Ramírez, ha acusado a la dirección de llevar a cabo esa "maniobra" para "alterar y condicionar el desarrollo del órgano garante de los derechos de la afiliación, que consta de cinco miembros".

Según ha indicado, el proceso ha estado "plagado de irregularidades y en el mismo han participado personas revocadas por los propios miembros de Garantías". "Todo ello, por la denuncia de otra miembro de la Comisión de Garantías, Nerea Martínez Cerrillo, quien ha comparecido públicamente junto a Eva Blanco durante el proceso de primarias y se ha mostrado colaboradora necesaria para la consecución de tal maniobra", ha acusado.

Además, ha denunciado que la Ejecutiva lideraba por Eva Blanco ha "modificado la instrucción y las sanciones propuestas, sin ser competente para ello, y no ha tenido a bien atender ni las alegaciones presentadas por los dos miembros suspendidos de militancia, ni las testificales que habían solicitado".