EH Bildu acusa a Urkullu de haber renunciado al derecho a decidir con su pacto de Gobierno con el PSE-EE

EH Bildu, en un mensaje que no es nuevo, sigue considerando que el PNV y el Gobierno de Iñigo Urkullu han renunciado al derecho a decidir y a la superación del Estatuto de 1979 al priorizar sus acuerdos de coalición con los socialistas vascos, que se extiende no solamente a Ajuria Enea sino a las tres diputaciones y a las capitales. “No tiene voluntad para materializar las bases pactadas con nosotros [...] El PNV ha hecho una renuncia y prefiere dar derecho a veto al PSE-EE”, ha señalado este jueves desde la sala de prensa del Parlamento Vasco la portavoz de la coalición y jefa de la oposición, Maddalen Iriarte, que ha comparecido para hacer balance del ecuador de la legislatura autonómica.

En dos años -ha recalcado- el debate sobre el “nuevo estatus” no ha aparecido en las agendas de la Cámara. En 2018, PNV y EH Bildu sí cerraron unas bases con acento soberanista para encarar la reforma estatutaria pero los nacionalistas optaron por seguir el camino explorando otra fórmula con sus socios, el PSE-EE, y con Elkarrekin Podemos que quedó en nada con el final de la legislatura en 2020. Iriarte ha confiado en que aquel pacto esté “en un cajón o en un armario” y no “en una papelera” ya que la supuesta mayoría alternativa no es tal. “No creo que volver a dar vueltas a lo mismo nos lleve a ningún puerto. Hay que entrar en una fase resolutiva. Teníamos un mandato para hacer un texto articulado que respetara las bases y principios [sellados entre PNV y EH Bildu] y nos dijeron que existía otra cosa, no sabemos muy bien qué. La pelota está en el tejado de aquellos que dijeron que tenían una nueva mayoría”, ha analizado Iriarte, quien en todo caso insiste en que la pandemia y la situación de zozobra económica hacen más necesarias que nunca las “herramientas soberanas” para las instituciones vascas.

Para EH Bildu es completamente insuficiente el debate sobre las transferencias pendientes del Estatuto de 1979, de lo que sí ha hecho bandera el PNV en esta legislatura. “Llevamos así 40 años”, ha ironizado Iriarte, que entiende que el Gobierno de España “torea” a los nacionalistas sin que haya resultados palmarios. “Necesitamos herramientas propias, herramientas soberanas. Ha quedado más patente que nunca que el nuevo estatus es urgente”, ha emplazado Iriarte al lehendakari y al PNV.

EH Bildu, en todo caso, ofrece un discurso con también un fuerte componente económico en el actual contexto. La coalición, que pactó los presupuestos de 2022 con PNV y PSE-EE a pesar de que ya contaban con mayoría absoluta, no escatima en calificativos críticos para la labor del gabinete de Urkullu, al que ve “conservador”, “cortoplacista” o que “reacciona tarde y mal” y con “parches” a problemas de gran calado. “El Gobierno ha estado superado, sin rumbo, muchas veces actuando con imprevisión, atrincherado en su mayoría absoluta”, ha descrito Iriarte. Si hay acuerdos es porque EH Bildu se suma a las propuestas del Ejecutivo por “responsabilidad” ya que “al contrario el Gobierno ha estado rechazando una y otra vez las propuestas” de la coalición. “Podemos debatir si la botella está medio llena o medio vacía, pero el problema es que la botella tiene agujeros y está perdiendo agua”, ha expresado como metáfora del depósito de confianza. La coalición -y no solamente en el Parlamento Vasco sino en todos los niveles institucionales- retomará en septiembre el curso político planteando “medidas estructurales” para “problemas estructurales” e Iriarte ha citado una reforma fiscal, la limitación de los precios de la vivienda o la subida del SMI para Euskadi por su mayor nivel de vida, así como el refuerzo de la Sanidad pública. EH Bildu, en todo caso, no parece cerrar la puerta a reeditar el pacto presupuestario.

La rueda de prensa de Iriarte se ha iniciado con un recuerdo a quien fuera parlamentario de EH Bildu entre 2012 y 2016 Igor López de Munain, fallecido esta semana con menos de 40 años a causa de una grave enfermedad. La portavoz ha querido destacar su “aportación enorme” tanto a la formación como a la Cámara y a la política vasca. López de Munain, procedente de Aralar, destacó por sus contundentes intervenciones contra la corrupción. “Siempre estará entre nosotros”, ha apostillado Iriarte.