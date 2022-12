EH Bildu denuncia que el Gobierno de PNV y PSE-EE “protege a la consejera de Salud y blanquea su lamentable gestión”

EH Bildu ha acusado a PNV y PSE-EE de querer “silenciar” a la gerente y a la directora médica de la OSI Donostialdea de Osakidetza, Itziar Pérez e Idoia Gurrutxaga, que fueron destituidas a principios de diciembre, lo que generó una nueva crisis en la Sanidad pública. La coalición quería habilitar el mes de enero, vacacional en el Parlamento Vasco, para que dieran explicaciones, pero los grupos del Gobierno no han accedido a una iniciativa apoyada igualmente por Elkarrekin Podemos-IU.

Quieren “proteger a la consejera de Salud y blanquear su lamentable gestión”, entiende EH Bildu en referencia a Gotzone Sagardui. Ella sí compareció en comisión de Salud y también respondió a preguntas sobre el tema en la sesión plenaria de control, al igual que el propio lehendakari, Iñigo Urkullu.

“Las dos directoras cesadas en Donostia por la dirección de Osakidetza, Itziar Pérez e Idoia Gurrutxaga, no podrán comparecer en ese plazo en la comisión de Salud para aclarar el fondo de la crisis abierta en la OSI Donostialdea”, ha subrayado Rebeka Ubera, portavoz sanitaria de la coalición abertzale. Además, ha recordado que EH Bildu también había pedido la comparecencia de uno de los subdirectores que ha presentado su dimisión, Adolfo Beguiristain. “Él tampoco podrá comparecer en la Cámara en enero tras la decisión de los socios de gobierno”, ha insistido, según recoge Europa Press.

Ubera ha defendido que “era fundamental que esas comparecencias tuvieran lugar cuanto antes para conocer la versión de las directoras” destituidas. “Por eso pedimos habilitar el Parlamento en enero, porque de ese modo sus aclaraciones ayudarían a que las medidas que son necesarias en Osakidetza pudieran ser tomadas a tiempo”, ha señalado.

En este sentido, ha denunciado que “PNV y PSE-EE han decidido que no vayan a la comisión de Salud hasta febrero o marzo, lo cual, es evidente, restará efectividad a sus comparecencias”. No es la primera vez que EH Bildu se queja de dilaciones en la Cámara. Para la parlamentaria de la oposición, “en esta crisis PNV y PSE-E no están buscando la transparencia” y su prioridad “no es aclarar y poner en vías de solución todo lo que está ocurriendo en Osakidetza”. “Su gran afán es proteger a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, y blanquear su lamentable gestión”, ha asegurado Ubera.