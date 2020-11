Si no lo estaba ya, la coalición EH Bildu (no, no se llama Bildu a secas) se ha situado esta semana en el centro del tablero político en España. Por un lado, el líder abertzale Arnaldo Otegi ha confirmado que apoyarán por vez primera unos presupuestos generales de la España de la que quieren independizarse. Por otro lado, este mismo sábado han cerrado su segundo acuerdo económico en Navarra con el Gobierno de la también socialista María Chivite. Es la viva imagen de un independentismo pragmático. La derecha y algunos barones del propio PSOE, como el presidente extremeño Guillermo Fernández Vara, han recordado el pasado de cobertura al terrorismo de ETA de una de las patas de EH Bildu, la que ahora se denomina Sortu. Se ha vinculado también este paso con el cambio de política penitenciaria aplicado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se está traduciendo en acercamientos de presos no tanto a Zaballa, Basauri, Martutene o a Pamplona pero sí a comunidades vecinas.

PNV y EH Bildu pugnan en el Parlamento Vasco por mostrarse como el mejor negociador con el Gobierno de España

Saber más