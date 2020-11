PNV y EH Bildu pugnan en el Parlamento Vasco por mostrarse como el mejor negociador con el Gobierno de España

Las negociaciones de los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez siguen su curso y el PNV volverá a jugar un papel clave en las Cortes Generales. La novedad en estos últimos años es que EH Bildu se ha avenido también al acuerdo con un Ejecutivo central y ya ha anunciado que, salvo sorpresa, apoyará las cuentas de 2021. Las dos principales fuerzas vascas, que compiten también por la hegemonía en el espectro nacionalistas sin que la primacía del PNV haya estado nunca realmente en el aire, han pugnado abiertamente este jueves en el Parlamento Vasco por presentarse con el mejor conseguidor. Solamente se han puesto de acuerdo para calificar de "birria" sus respectivos logros en Madrid.

En un debate económico en la Cámara que no tenía estrictamente que ver con la situación en España, ha tomado la palabra Itxaso Berrojalbiz, representante del PNV. Aparentemente sin deseos de ninguna pugna con la izquierda abertzale, ha manifestado: "EH Bildu es una recién llegada a la política española. Nuestro partido lleva más de 40 años siendo un actor político importante en Madrid. Y ese mismo tiempo llevamos escuchando sus descalificaciones. Según vosotros, el PNV se vendía por un plato de lentejas. Beti ginen Espainaren morroi ('siempre éramos siervos de España'). Podíamos decirles lo mismo ahora, que sabemos que EH Bildu apoyará los presupuestos de Sánchez. Pero no es nuestro estilo. No entramos en su competición por ver quién es más influyente. A vuestros descalificativos os respondemos con nuestro aplauso. Así que, aunque tarde, bienvenidos. Ojalá nos copiéis más, porque a Euskadi le irá mejor".

"Dicen que les alegra que ahora les imitemos en Madrid y que vayamos a Madrid a hacer las políticas del PNV. Mire, yo le digo una cosa: no se equivoque, no se equivoque. Porque vosotros habéis ido y vais a Madrid a mendigar TAVs y vacaciones fiscales. Nosotros vamos a Madrid a arrancar derechos sociales y laborales. Sí, vosotros habéis ido a Madrid, durante décadas, a sostener el régimen en beneficio de unos poquitos de los vuestros. Nosotros vamos a Madrid a tumbar definitivamente ese régimen en beneficio de las mayorías y de los pueblos", ha replicado con dureza el líder de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, desde la tribuna de oradores, pasando en ocasiones del "usted" habitual en el discurso parlamentario a la segunda persona.

No menos contundente ha sido la réplica de Berrojalbiz, quien también se ha pasado al tuteo. "Rodríguez jauna, ez daukazu lotsarik ['Señor Rodríguez, no tiene vergüenza']. O sea, me dices que nosotros no peleamos por el autogobierno y por los derechos sociales y económicos de Euskadi. En vuestro voto favorable sin todavía ver los números de los Presupuestos Generales, ¿ahí qué hay? ¿Qué hay detrás de ese voto favorable? ¿Qué habéis conseguido vosotros con vuestro voto favorable? [...] No creo que sea en beneficio de toda la sociedad vasca. Espero que lo que consigáis sea en beneficio de toda la sociedad vasca", ha recalcado. Y ha apostillado: "Entiendo que EH Bildu tampoco estará de acuerdo con todo lo que dice el presupuesto estatal, ¿no? Por ejemplo, el incremento a la partida de la Casa Real, mantener la Guardia Civil en Euskal Herria o sostener el delegado del Gobierno".

En el trasfondo late el malestar del PNV con EH Bildu por pactar en Navarra con una presidenta socialista y en España con otro presidente socialista y ejercer de frontal oposición a un lehendakari nacionalista. "Vais a votar a favor de unos presupuestos, los de Sánchez, que son menos sociales y progresistas que los vascos. En Madrid y en Navarra abrís las puertas al diálogo, pero aquí están cerradas", se ha preguntado Berrojalbiz. Desde Sortu han apuntado que en Navarra el PNV también forma parte del Ejecutivo a través de la coalición Geroa Bai y se ha preguntado si el problema está en el talante de Iñigo Urkullu. El PSE-EE también ha terciado en el debate y ha pedido a la izquierda abertzale la misma disposición en Euskadi que en España.