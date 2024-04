Elkarrekin Podemos Alianza Verde se propone “reforzar” Osakidetza contra las privatizaciones

Elkarrekin Podemos Alianza Verde ha elegido la comarca de las Encartaciones, “una zona de las más abandonadas de Bizkaia por las políticas del PNV” -han dicho-, para poner de manifiesto “las carencias de Osakidetza”. La candidata por Bizkaia al Parlamento Vasco, Isabel González, se ha comprometido a reforzar Osakidetza “para que sea mejor de lo que fue”. “Se decía que Osakidetza era el ejemplo de Euskadi, pues ya no lo es. Está cada vez peor, siendo privatizada”, ha señalado.

En un acto en Güeñes, acompañada entre otros de la portavoz en Juntas Generales de Bizkaia, Eneritz de Madariaga, González ha recordado que se decía que Osakidetza “era el ejemplo de Euskadi”. “Las listas de espera, los cierres de centros de salud, la desviación de fondos a servicios privados supuestamente para recortar listas de espera que no existirían en caso de centros de salud con servicios adecuados”, ha enumerado como críticas.

Tras advertir que Osakidetza está “cada vez peor”, González ha considerado que el Servicio Vasco de Salud está siendo “privatizado” y “con ello se priva a las personas de su derecho a la salud”. “Desde Elkarrekin Podemos [Alianza Verde] denunciamos lo que ocurre en Güeñes y en otros ambulatorios de Euskadi”, ha añadido. Por todo ello, ha reclamado una Osakidetza “digna con condiciones decentes” en la que las bajas o vacaciones de sus profesionales se sustituyan.

Ha señalado que, por ejemplo en la localidad de Zaramillo, que pertenece a Güeñes, el ambulatorio está atendido por un médico de Sodupe. “Cuando el médico le corresponden vacaciones, no se le sustituye, así que estos centros están atendidos sólo por servicio de enfermería. Esto es muy grave”, ha dicho. “Y es más grave aún cuando hay muchas personas mayores”. “Este sólo es un ejemplo de lo que está pasando en toda Osakidetza”, ha dicho, y ha hecho hincapié en que “debería ser un servicio digno, con condiciones decentes”.

En un acto por la tarde en Getxo, en el que también ha participado el candidato por Álava, Juantxo López de Uralde, y Arkaitz Gorritxo, González ha centrado su intervención en vivienda y ha señalado que hay que hablar de recursos para todo tipo de personas, “también para las mujeres sin hogar, las que sufren violencia machista o las personas con diversidad funcional o para las personas mayores” y también debe abordarse cómo se hace la reordenación urbana“”. “Las ciudades no están pensadas para los ciudadanos”, ha dicho. Por eso creen debe buscarse la proximidad. “Las ciudades deben darnos bienestar y no quitárnoslo”.

González se ha mostrado convencida de que las encuestas se equivocan y ha recordado además que hay un 20% de personas que no tiene claro cuál va a ser el sentido de su voto y ha hecho un llamamiento a las personas que “apostaron por nosotras hace diez años”, cuando Podemos entró en el Parlamento Vasco. “Si no hubiésemos estado ahí, no hubieran sido posibles cambios en la RGI, el impuesto a las grandes fortunas, los presupuestos para la Memoria Histórica o la cadena alimentaria”, ha detallado. “Como oposición, hemos sostenido la bandera de la educación pública, no hemos aceptado la transición ecológica impuesta por Petronor y hemos estado siempre en contra del Guggenheim de Urdaibai”. “Si confiaste en nosotras te pido que vuelvas a hacerlo”, ha señalado.

El también candidato por Bizkaia Gorritxo ha ido más allá al rechazar las encuestas y ha apostado por Miren Gorrotxategi como vicelehendakari del próximo gobierno de fuerzas progresistas. Gorritxo ha vaticinado que el PNV y PSE-EE “se irán al banquillo” y llegará el cambio al Parlamento Vasco. “El PNV puede caer y no le va a servir de muletilla ni el PSE-EE”, ha dicho. En materia de vivienda ha recordado que Euskadi es la tercera comunidad con la vivienda más cara. “Es una emergencia”, y ha señalado que las ayudas que están aprobadas por el Gobierno vasco sólo sirven para enriquecer a los propietarios.

Por su parte, el candidato por Álava, Juantxo López de Uralde, ha criticado proyectos como el subfluvial, “que sólo va a atraer más tráfico”, y ha destacado que no se está hablando del Guggenheim de Urdaibai, y que todos los partidos están obviando en campaña el tema medioambiental salvo Elkarrekin Podemos Alianza Verde.