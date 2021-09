Elkarrekin Podemos-IU se abre a pactos con el Gobierno de Urkullu pero deja claro que no son socios "ni preferentes ni ordinarios"

Es tradición ya que la coalición Elkarrekin Podemos-IU reparta los tiempos en los grandes debates del Parlamento Vasco entre sus componentes. Y así ha sido también en el pleno de política general de este jueves. "Queremos reafirmarnos en la idea de que nosotras siempre tendremos una buena voluntad para el acuerdo. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. No tenemos vértigo y no nos casamos con nadie. Cuando se acepten nuestras propuestas no tendremos inconveniente en votar a favor; cuando el acuerdo no sea posible, nuestra oposición será firme", ha dicho Miren Gorrotxategi, de Podemos. "Pero es cierto que se ha generado cierta expectativa, y algún medio ha hablado incluso de Elkarrekin Podemos-IU como socio preferente del Gobierno vasco. Permítame que le diga que nada más lejos de la realidad: nuestra coalición se sigue situando en las antípodas de sus políticas económicas y con un modelo alternativo al que no vamos a renunciar. Y por lo tanto es imposible que seamos socios, ni preferentes ni ordinarios", ha matizado Jon Hernández, de IU.

Pese al aparente tono diferente de Podemos e IU, el mensaje de fondo era en verdad muy similar. "A nadie debería sorprenderle que a pesar de defender modelos antagónicos seamos capaces de pactar con ustedes en ocasiones. Porque siempre hemos actuando de la misma manera, acordamos o no entorno a los contenidos concretos", ha explicado el propio Hernández. "El hecho de que nuestros posicionamientos estén alejados y nuestras visiones de la Euskadi que necesitamos sean a veces opuestas no puede convertirse en otra factura más a pagar por las vascas y los vascos. A pesar de ser estos los mimbres con los que hemos de trabajar, nuestra formación tiene claro que para poder abordar los retos que tenemos por delante, la responsabilidad se impone", ha señalado Gorrotxategi.

La cuestión de la relación de la coalición con el Gobierno de Iñigo Urkullu no es menor. De hecho, Gorrotxategi ganó las primarias a las elecciones de 2020 precisamente por criticar a sus predecesores por pactar los presupuestos con el Ejecutivo del PNV y del PSE-EE, movimiento del que se desmarcó IU. Después, en la campaña, hizo bandera de un tripartito de izquierdas con EH Bildu y los socialistas. Eso sí, la ley antipandemia salió adelante con el apoyo de la formación de izquierdas. El PNV le suele recordar que no puede plantear una oposición frontal en el Parlamento Vasco cuando gobierna en España y los nacionalistas son un apoyo fundamental en el Congreso.

En el resto de materias, Elkarrekin Podemos-IU ha querido ofrecer un perfil muy social y también verde. Han denunciado que la matriculación en la escuela pública ronda el 50% cuando la media en Europa es del 80%. "La educación pública tiene un gran problema en Euskadi, y se llama concertación. Casi la mitad del alumnado vasco está matriculado en colegios concertados, es decir, en colegios privados financiados con fondos públicos. El caso del Estado español ya es una anomalía con respecto a Europa, pero es que en Euskadi esta situación clama al cielo. ¿En qué se traduce esto? Básicamente, que las concertadas tienden a convertirse en escuelas elitistas que ignoran la realidad social y cuya mera existencia produce auténticos guetos. A más financiación de la escuela privada, menos recursos para la pública. Por no hablar de los procesos de selección encubiertos de la privada a través de las cuotas voluntarias”, ha criticado Gorrotxategi, que ha intervenido con una chapa con los colores arcoíris en defensa de los derechos LGTBI+.

En cuanto a la posible reforma del Estatuto, Elkarrekin Podemos-IU ha apelado al "federalismo republicano" y ha pedido que el debate se produzca sin líneas rojas. Además, ha asegurado que "ha tenido que entrar Unidas Podemos en el Gobierno español para que se acelere este proceso con la transferencia de Prisiones" a pesar de que ninguno de los ministros implicados es de esta formación.