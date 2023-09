La empresa vasca se diluye: la mayoría de las implicadas en concentraciones empresariales han sido compradas

Hace años que Euskadi pierde fuelle industrial y que paga la factura de la globalización en un mundo empresarial cada vez más interconectado. Un informe de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) así lo corrobora. Doce concentraciones empresariales autorizadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el último año han tenido relación con empresas vascas, pero en ocho de ellas la empresa vasca ha sido adquirida por otra más fuerte. Es decir, la compañía vasca ha sido el “pez chico” del refrán -“el pez grande se come al pez chico”-. Una máxima que en el mundo empresarial se cumple al dedillo. Esto muestra que el sector empresarial vasco es atractivo para el exterior, lo cual no es en sí mismo negativo, pero, a la vez, ratifica que la empresa vasca es cada vez menos vasca y que precisa en mayor medida de apoyos externos para no perder competitividad.

Según se detalla en el informe, los 12 casos registrados este año se refieren a adquisiciones de control exclusivo. En concreto, en ocho de ellas la empresa vasca era la adquirida por otra más grande, mientras que sólo en dos casos la compañía de Euskadi ha sido la que ha adquirido a la otra. En las otras dos operaciones restantes las dos empresas protagonistas de la operación tenían sede en Euskadi.

El informe analiza operaciones desde el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023 que fueron analizadas por la CNMC ya que se superaban los umbrales legalmente establecidos en la Ley de Defensa de la Competencia (LDC). En cuatro de ellos se superaba el umbral de cuota de mercado; en otros cuatro, el volumen de negocio; y en otros cuatro más, se superaban ambos umbrales.

Las operaciones autorizadas estudiadas han sido la adquisición por parte de Sidenor de la alavesa Mecanizado Cremalleras de Dirección (MCD), la compra de Solaer Holding por parte de Solarpack Corporación Tecnológica, la de Ayesa Inversiones sobre Ibermática, la de Stichting Depositary APG Infrastructure Pool 2017-II sobre Itínere Infraestructuras, la de Miranza Inversiones Oftalmológicas sobre Veonet, la de Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas sobre Alterna Operador Integral, la de PGGM Vermogensbeheer sobre Residencias de Estudiantes (Resa), Siresa Campus y Siresa House 2 Campus, la de KKR & Co sobre las sociedades IVI-RMA y las patrimoniales Valwealth Management, IVI RMA Global Activos Inmobiliarios y Genesis Property Management, la de Catalana Occidente sobre Mémora Servicios Funerarios, la de Segurcaixa Adeslas sobre IMQ Seguros y Grupo Igualquimesa, la de Rheinmetall sobre Expal Systems y, por último, la de ACR II Aluminium Group (Aludium) sobre Jupiter European Holdings.

Desde 2014, la CNMC ha autorizado un total de 812 operaciones de concentración en las que han participado un total de 84 empresas vascas, lo que supone el 10,22% del total de las concentraciones Es decir hay una media anual de nueve operaciones autorizadas con compañías vascas involucradas.

El hecho de que empresas con accionariado vasco acaben diluidas en grandes multinacionales o adquiridas por fondos de inversión es un proceso cada vez más habitual en los últimos años, en una muestra de que la competencia es cada vez más complicada y que las empresas necesitan inyecciones de capital que no siempre encuentran a través de la banca. Uno de los casos más sonados de empresa vasca diluida en una gran multinacional fue la de Euskaltel, por ser esta una compañía que recibió fuertes inyecciones de dinero público y que ahora forma parte de MásMóvil. Pero hay más ejemplos. Uvesco, empresa propietaria de los supermercados BM y Amara, es propiedad del fondo francés PAI Partners, el mismo que es el dueño de Angulas Aguinaga, la compañía de alimentación que creo la famosa 'La Gula del Norte'.

Caída del índice de producción industrial

Esta pérdida de identidad de la empresa vasca se produce además en un momento en el que está cayendo el índice de producción industrial y a un nivel mayor que en el conjunto del Estado.

El último dato proporcionado por el INE señala que el índice de producción industrial se ha reducido en Euskadi un 5,9% el pasado mes de julio, en relación al mismo mes de 2022, más de cuatro puntos sobre la media del Estado, que bajó un 1,8%. De hecho, Euskadi fue la séptima comunidad con una caída más acusada de la producción de la Industria en términos interanuales.

Por lo que respecta a la media de los siete primeros meses del año, la industria vasca experimentó una reducción de su producción del 2%, también superior a la media estatal, que cayó una décima. En este caso, la mayor caído corresponde también a Murcia (-10,1%) y el mayor incremento a Canarias (+6,3%).

Desde el departamento de Economía y Hacienda achacan este descenso a la contracción del sector en toda Europa, especialmente en Alemania, que influye de forma directa en la evolución de la industria vasca.